Encuentran toxina bacteriana en alimentos servidos a conductores de autobuses que se enfermaron el mes pasado

Varias pruebas por parte de un laboratorio del departamento de salud pública del estado demuestran que una bacteria tóxica causó que decenas de conductores de autobuses se enfermarán el mes pasado cuando trabajaban en el festival de música de Coachella.

Las autoridades informaron que consiguieron muestras de los alimentos que se les sirvieron a los choferes de buses en los terrenos de la feria de la ciudad de Indio el 24 de abril.

Las pruebas realizadas revelan que se detectó estafilococo en uno de los platillos que se les entro para ser analizados.

De acuerdo a los CDC, el envenenamiento de estafilococo ocurre después de comer comida contaminada con toxinas que se producen por esta bacteria.

Esta toxina puede provocar síntomas como náuseas, vómito, y diarrea.

Según el condado, los que comieron los alimentos contaminados reportaron estos malestares tres horas después de haber los comido.

Se reporta que más de 100 conductores reportaron síntomas y que más de 40 conductores tuvieron que acudir al hospital para atención médica durante la madrugada del 25 de abril.

Se nos informa que la cena de esa noche consistió de una pasta y ensalada.

“Lo que aún no se ha podido detectar es es que exactamente fue el alimento o el ingrediente en este menú preparado que causó que se intoxicaron los empleados de esta compañía, esto va ser un poco más complicado de dar con la fuente exacta de lo que provocó porque sabemos que se les había servido pasta ensaladas entonces no sabes si fue en particular algún ingrediente que llevaba este tipo de alimento o si un alimento en particular fue lo que provocó que se intoxicaron los empleados de esta compañía de transporte de autobuses shuttle”, dijo la portavoz del condado de Riverside Yaoska Machado.

El condado indica que se presentaron varias limitaciones en sus investigaciones porque muchos de los que conducían los buses esa noche no viven en el condado localmente.

Las autoridades están tomando este momento para recordar a la comunidad como prevenir el envenenamiento de esta bacteria.

Ellos piden que no deje los alimentos que necesitan refrigeración más de dos horas a temperatura de ambiente.