4 estudiantes de primer año del campus de CSUSB Palm Desert reciben becas completas

El programa de becas se estableció para graduados del Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley, el Distrito Escolar Unificado de Desert Sands y el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs, dijo Singer. Además, los estudiantes que se gradúan de escuelas privadas y en línea acreditadas en el Valle de Coachella también son elegibles para el programa de becas. "La Beca University Legacy me ha dado el honor de seguir una educación superior y acercarme un paso más a mis metas", dijo Rodríguez en un comunicado. "Esta beca también me brinda el apoyo que necesito en la escuela y me ayuda a guiarme hacia éxito. Planeo involucrarme más en el campus y continuar sirviendo a mi comunidad como voluntario y retribuyendo la cantidad de apoyo que he recibido".

