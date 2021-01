Arnold Schwarzenegger dice que Trump es un ‘líder fallido’ e insta a la unidad después del asedio al Capitolio

Noticias CNN

(CNN) — En un llamado a la unidad tras el asedio del miércoles al Capitolio de Estados Unidos, el exgobernador de California Arnold Schwarzenegger dijo que el presidente Donald Trump será recordado como el peor presidente de la historia de Estados Unidos e instó a los estadounidenses a ofrecer su apoyo al presidente electo Joe Biden.

«Necesitamos sanar, juntos, el drama de lo que acaba de suceder», afirmó Schwarzenegger en un video de siete minutos y medio publicado en Twitter. «Necesitamos sanar, no como republicanos o demócratas, sino como estadounidenses».

Schwarzenegger recordó su infancia en Austria poco después de la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo de la amenaza que representan las repetidas mentiras e intolerancia.

Comparó el motín del miércoles en el Capitolio de Estados Unidos por parte de una turba a favor del presidente Donald con la Kristallnacht, también conocida como la Noche de los Cristales Rotos, el alboroto de la violencia del régimen nazi contra las comunidades, sinagogas y negocios judíos en Alemania y Austria en 1938.

«El miércoles fue el día de los vidrios rotos aquí en Estados Unidos», aseguró, refiriéndose a las ventanas rotas en el edificio del Capitolio. Pero la turba también «hizo añicos las ideas que dábamos por sentado» y «pisoteó los principios mismos sobre los que se fundó nuestro país», expresó.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week’s attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Schwarzenegger dijo que creció en Austria rodeado de «hombres destrozados que se bebían la culpa por su participación en el régimen más malvado de la historia». No todos eran «antisemitas rabiosos o nazis», indicó. «Muchos simplemente siguieron, paso a paso, por el camino».

Compartió una historia de su propio padre, quien fue miembro del Partido Nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

MIRA: ANÁLISIS | El día en que Estados Unidos se dio cuenta de lo peligroso que es Donald Trump

«Nunca he compartido esto públicamente porque es un recuerdo doloroso, pero mi padre volvía a casa borracho una o dos veces por semana, gritaba, nos pegaba y asustaba a mi madre», dijo Schwarzenegger.

Hombres como su padre tenían tanto «dolor físico por la metralla en sus cuerpos como dolor emocional por lo que vieron o hicieron».

«Siendo de Europa, he visto de primera mano cómo las cosas pueden salirse de control», indicó.

‘Nuestra democracia se mantuvo firme’

El exgobernador y actor republicano luego dirigió su atención al presidente.

«El presidente Trump buscó anular los resultados de una elección, de una elección justa. Buscó un golpe de Estado engañando a la gente con mentiras», afirmó. «Mi padre y nuestros vecinos también fueron engañados con mentiras, y sé a dónde conducen esas mentiras».

«El presidente Trump es un líder fallido. Pasará a la historia como el peor presidente de todos los tiempos. Lo bueno es que pronto será tan irrelevante como un viejo tuit».

Schwarzenegger también llamó a los funcionarios electos que habilitaron al presidente. Sin nombrar a nadie, dijo que varios miembros de su partido no habían mostrado «coraje» y eran «cómplices» de quienes llevaron a cabo la insurrección.

«Pero no funcionó. Nuestra democracia se mantuvo firme», dijo, señalando la certificación de la victoria electoral de Biden apenas unas horas después del asalto al Capitolio. «Qué gran demostración de democracia».

En el video, Schwarzenegger tomó una espada, una que dijo que pertenecía a Conan el Bárbaro, el personaje que interpretó en la película de 1982 del mismo nombre.

MÁS: Los extremistas intensifican los llamados de violencia antes de la toma de posesión

«Nuestra democracia es como el acero de esta espada», advirtió. «Cuanto más templado, más fuerte se vuelve».

Para que la nación comience a sanar, Schwarzenegger pidió a todos que se unieran a él en un mensaje a Biden: «Presidente electo Biden, le deseamos un gran éxito como nuestro presidente. Si tiene éxito, nuestra nación triunfará. Lo apoyamos con todo nuestro corazón mientras busca unirnos».

«Y aquellos que piensan que pueden revocar la Constitución de Estados Unidos, sepan esto», agregó. «Nunca ganarán».

Mira lo que opinaba Schwarzenegger sobre Donald Trump en 2015: