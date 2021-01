Parásito que se encuentra en la carne semicruda está relacionado con riesgo de cáncer cerebral extraño

Noticias CNN

(CNN) –– Un parásito común, que las personas adquieren del agua contaminada y la carne poco cocida o medio cruda, podría estar relacionado con un extraño cáncer cerebral, según informaron investigadores este lunes.

Los científicos hallaron evidencia de que las personas infectadas con Toxoplasma gondii, o T. gondii, tienen un mayor riesgo de desarrollar gliomas poco comunes, pero altamente fatales.

El parásito a veces puede formar quistes en el cerebro. Y la inflamación vinculada estos quistes podría ser la responsable, reportaron los investigadores en la revista International Journal of Cancer.

El equipo fue dirigido por el epidemiólogo James Hodge, del departamento de ciencias de la población de la Sociedad Estadounidense de Cáncer. Además, de Anna Coghill, del departamento de epidemiología del cáncer del H. Lee Moffit Cancer Center y Research Institute en Florida. Los investigadores examinaron la relación entre los anticuerpos para T. gondii en muestras de sangre y el riesgo de glioma en dos grupos de personas.

En la investigación participaron 111 personas inscritas en la cohorte nutricional del II Estudio Estadounidense de Prevención del Cáncer. Adicionalmente, se incluyeron 646 individuos que estaban en el Registro Noruego de Cáncer.

«En ambas cohortes, observamos una asociación positiva sugerente entre la seropositividad para los anticuerpos de T. gondii y el riesgo de glioma», escribieron los investigadores. Las asociaciones de gliomas fueron más fuertes para las personas que tenían niveles más altos de anticuerpos contra T. gondii.

Los resultados sobre el parásito y su vínculo con el cáncer cerebral

El T. gondii es un parásito suele infectar a las personas a través de alimentos o agua contaminados. También mediante de carne cruda o poco cocida de animales contagiados. Entre el 20 y el 50% de la población mundial ha estado expuesta al parásito, según el estudio.

Los gliomas constituyen la mayoría ––el 80%–– de los tumores cerebrales malignos. Los glioblastomas son el subtipo más común. Estos registran tasas de supervivencia relativa a cinco años de apenas el 5%.

«Nuestros hallazgos proporcionan la primera evidencia prospectiva de una asociación entre la infección por T. gondii y el riesgo de glioma. Resultados que deberían confirmarse en estudios independientes», escribieron los investigadores.

«Esto no significa que el T. gondii definitivamente cause glioma en todas las situaciones. Algunas personas con glioma no tienen anticuerpos contra T. gondii y viceversa», explicó Hodge en un comunicado.

«Los hallazgos sugieren que los individuos con mayor exposición al parásito T. gondii tienen más probabilidades de desarrollar glioma», agregó Coghill. «Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el riesgo absoluto de ser diagnosticado con un glioma sigue siendo bajo. Y estos hallazgos deben replicarse en un grupo de personas más grande y diverso».

Si se replican los hallazgos del estudio, «reducir la exposición a este patógeno común transmitido por los alimentos ofrecería la primera oportunidad tangible para la prevención de este tumor cerebral altamente agresivo», indicaron los investigadores.

