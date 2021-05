Katherine Schwarzenegger dice que Chris Pratt es un esposo ‘supercomprensivo’

Noticias CNN

(CNN) — Cuando se trata de navegar por la maternidad, Katherine Schwarzenegger dice que su esposo, Chris Pratt, es su más grande animador.

La autora de 31 años, que dio la bienvenida a su primer hijo con el actor de «Guardians of the Galaxy» en agosto, se sinceró sobre sus desafíos y triunfos durante la edición del Día de la Madre de su serie de videos de Instagram, «BDA (Before, During, & After) Baby» (Antes, durante y después del bebé).

«Mi esposo siempre me ha apoyado mucho y también ha sido muy vocal», dijo el domingo a la modelo británica y también madre primeriza Iskra Lawrence. «Él ve a nuestra hija (Lyla) y dice: ‘¿Puedes creer que eres capaz de alimentar, que tu cuerpo es capaz de alimentar a tu bebé?».

Pratt no es ajeno a la paternidad: también tiene un hijo de 8 años, Jack, con su exesposa Anna Faris.

Schwarzenegger, que es hija de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, también se refirió a la presión social que sufren las mujeres para «recuperarse» después de dar a luz. Dijo que Pratt es consciente de los cambios que experimenta el cuerpo de una mujer durante y después del embarazo y que siempre la ayuda a mantener las cosas en perspectiva.

«A veces, creo que, especialmente como mujeres, con esta presión de la que hablabas de recuperarse después del bebé… tienes que tener en cuenta que cuando estás amamantando, necesitas, como dice mi marido, ‘comer para ganar’, y alimentarte para poder también nutrir adecuadamente a tu bebé», dijo.

Schwarzenegger añadió que es importante recordar que «para mucha gente, lo que comes y cómo tratas a tu cuerpo también influye enormemente en tu producción de leche».

En el video, Schwarzenegger también reveló que está aceptando la vida como nueva madre y evita juzgarse a sí misma ahora que su casa tiene más desorden relacionado con el bebé, centrándose en cambio en el hecho de que tiene el «mayor regalo».

«Antes de tener a mi hija, siempre me decía que no iba a ser esa persona que tiene juegos por todas partes y cosas de bebé por todas partes», dijo. «Y ahora miro mi cocina, y pienso: hay una cosa que rebota aquí, hay un DockATot (una tumbona para bebés) acá».