¿Cuál es la ciencia detrás de la decisión de los CDC de decir que las personas completamente vacunadas no necesitan mascarillas?

(CNN) — Un nuevo lote de datos de un gran estudio de trabajadores de la salud en todo el país ayudó a impulsar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) a decir que las personas completamente vacunadas pueden no usar mascarillas en la mayoría de las circunstancias, dijo la agencia el viernes.

El estudio encontró que el uso en la vida real de las vacunas Moderna y Pfizer proporcionó un 94% de protección para los trabajadores de primera línea inmunizados al comienzo del lanzamiento de la vacuna. Una sola dosis proporcionó un 82% de protección, informó el equipo dirigido por los CDC en el informe semanal de la agencia, el MMWR.

Fueron los hallazgos del nuevo estudio, además de los estudios anteriores, los que empujaron a los CDC a decidir flexibilizar su consejo sobre quién necesita usar mascarillas y cuándo, dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky.

«Este informe proporcionó la información más convincente hasta la fecha de que las vacunas contra el covid-19 estaban funcionando como se esperaba en el mundo real», dijo Walensky en un comunicado el viernes.

«Las vacunas contra el covid-19 son efectivas para prevenir la enfermedad covid-19, especialmente las enfermedades graves y la muerte», dicen los CDC en su nueva página web que describe una guía para los que están completamente vacunados.

«Las vacunas covid-19 reducen el riesgo de que las personas transmitan covid-19».

Después de semanas de decirle a la gente que incluso las personas completamente vacunadas pueden portar el virus en la nariz, la boca o la garganta y respirarlo o escupirlo a otras personas, los CDC ahora dicen que la evidencia muestra que esto es poco probable.

La razón: la carga viral. Al menos tres estudios importantes han demostrado que es poco probable que las personas completamente vacunadas den positivo en la prueba del coronavirus, lo que indica que no lo llevan en el cuerpo, tengan síntomas o no.

El 29 de marzo pasado, una red de investigadores publicó un estudio a través de los CDC que involucró a casi 4.000 trabajadores de la salud que se sometieron a pruebas semanalmente. Esa es la única forma real de saber si las personas se infectan con el virus sin desarrollar síntomas.

Aproximadamente el 63% de ellos fueron vacunados.

Solo alrededor del 11% tenía infecciones asintomáticas, encontró el equipo de investigación en ese momento. Aquellos que recibieron ambas dosis de la vacuna de Pfizer / BioNtech o Moderna tenían un 90% menos de probabilidades de obtener una prueba positiva y aquellos que recibieron solo una dosis tuvieron un 80% de protección.

Un estudio similar de Israel, publicado el mismo día en la revista Nature Medicine, encontró que las personas vacunadas que se infectaron tenían una carga viral más baja, cuatro veces más baja que las personas no vacunadas.

«En este análisis de un conjunto de datos del mundo real de resultados positivos de la prueba del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo agudo severo (SARS-CoV-2) después de la inoculación con la vacuna de ARN mensajero BNT162b2 (Pfizer), encontramos que la carga viral se redujo sustancialmente para las infecciones que ocurre entre 12 y 37 días después de la primera dosis de vacuna», escribieron Roy Kishony del Technion Instituto de Tecnología de Israel y sus colegas.

«Estas cargas virales reducidas apuntan a una infecciosidad potencialmente menor, lo que contribuye aún más al efecto de la vacuna en la propagación del virus».

El último estudio se publicó el viernes.

«Esta evaluación, realizada en una red de estudios diferente con un tamaño de muestra más grande en un área geográfica más amplia que en los ensayos clínicos, confirma de forma independiente los hallazgos de efectividad de la vacuna en EE.UU. entre los trabajadores de la salud que se informaron por primera vez el 29 de marzo», dijo el CDC en una declaración.

«Este estudio, sumado a los muchos estudios que lo precedieron, fue fundamental para que los CDC cambiaran sus recomendaciones para aquellos que están completamente vacunados contra covid-19».

El estudio involucró a más de 1.800 trabajadores y comparó a las personas que dieron positivo por coronavirus con las que dieron negativo.

«El personal de atención médica tiene un alto riesgo de contraer covid-19», se lee en el informe. «La distribución temprana de dos vacunas de ARNm covid-19 (Pfizer-BioNTech y Moderna) al personal de atención médica brindó la oportunidad de examinar la efectividad de la vacuna en un entorno del mundo real», agregaron.

Los datos reales muestran poco riesgo de infección irruptiva

«El primer estudio de efectividad de la vacuna con diseño de prueba negativa en varios sitios de EE.UU. entre el personal de atención médica encontró que una dosis única de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna contra el covid-19 tiene un 82% de efectividad contra el covid-19 sintomático y 2 dosis para tener una efectividad del 94%».

Con más estadounidenses vacunados, el riesgo de infección está disminuyendo, dijo el Dr. Peter Hotez, experto en vacunas y decano de la escuela de medicina tropical del Baylor College of Medicine en Houston.

Según los datos de los CDC, casi el 47% de la población de EE.UU. ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 y aproximadamente el 36% de la población de EE.UU. está completamente vacunada.

«Las tasas de transmisión están bajando», dijo Hotez a Alisyn Camerota y Victor Blackwell de CNN el viernes.

«Y creo que la otra pieza que es realmente importante son los datos que provienen de situaciones de la vida real como Israel, que muestran que cualquier persona que contraiga una infección asintomática avanzada, que es muy poco común, ha reducido drásticamente la carga de virus y mudarse, por lo que esto realmente está interrumpiendo la transmisión, lo cual es una muy buena noticia y muy emocionante».

En teoría, si solo las personas completamente vacunadas se quitaran la máscara, debería haber poco riesgo de propagación del virus. Pero la mayoría de los estados de EE.UU. han eliminado los mandatos de máscaras y más los están eliminando después de la guía de los CDC.

Lineamientos confusos

Algunos críticos se han quejado de que los CDC no tomó medidas para las personas que no han sido vacunadas pero que no usarán máscaras.

«Si bien todos compartimos el deseo de volver a una normalidad sin mascarillas, la guía de los CDC de hoy es confusa y no tiene en cuenta cómo afectará a los trabajadores esenciales que enfrentan la exposición frecuente a personas que no están vacunadas y se niegan a usar mascarillas», dijo el presidente del sindicato de trabajadores comerciales y de alimentos, Marc Perrone, dijo el jueves.

Y el presidente Joe Biden confirmó que los estadounidenses se basarán en el sistema de buena fe para asegurarse de que estén vacunados antes de desechar las mascarillas faciales. «No vamos a salir a arrestar gente», dijo Biden en declaraciones el jueves.

Hay algunas advertencias sobre la ciencia detrás de la nueva guía. En este momento, parece que las vacunas autorizadas son muy efectivas contra las nuevas variantes del virus que están surgiendo, pero eso no es seguro.

«Los primeros datos muestran que las vacunas pueden funcionar contra algunas variantes pero podrían ser menos efectivas contra otras», señala el CDC.

Otras incógnitas incluyen qué tan bien las vacunas protegen a las personas con el sistema inmunológico debilitado, incluidos los pacientes con cáncer y las personas con trastornos autoinmunes que toman medicamentos inmunosupresores.

Además, dicen los CDC, no está claro cuánto dura la protección de la vacuna contra el coronavirus, aunque los estudios indican que es al menos seis meses y probablemente más.

Walensky niega que los cambios se hayan realizado para motivar a las personas a vacunarse, aunque muchos expertos en salud pública habían instado a los CDC a realizar los cambios como incentivo.

En abril, cuando los CDC dijeron que las personas completamente vacunadas deberían usar máscaras adentro cuando estén cerca de otras personas, la agencia notó que alentar a las personas a vacunarse podría ser un factor legítimo para cambiar la guía.

«En resumen, relajar ciertas medidas de prevención para personas completamente vacunadas puede ser un poderoso motivador para la vacunación y, por lo tanto, debería ser un objetivo importante del programa de vacunación de EE.UU.», dicen esas pautas, que aún se encuentran en el sitio de los CDC.