Desafíos Globales | En el conflicto Israel-palestinos, ¿quién ha sido el vencedor?

(CNN Español) –– En ambos lados proclaman la victoria. En el lado palestino, el movimiento Hamas habla de una victoria, inclusive una victoria de Dios. De su lado, en Israel aseguran que lograron crear un poder disuasivo enorme y que serán precisamente en Hamas los que no se atreverán a volver a atacar. ¿Quién ha sido el vencedor?

Escucha el nuevo episodio de Desafíos Globales con José Levy.

En este nuevo podcast de Desafíos Globales intentaré referirme a un tema fundamental del conflicto de estos días entre Israel y las milicias palestinas, muy especialmente Hamas: ¿quién ha sido el vencedor?

Miles de palestinos y árabes israelíes salieron a las calles el viernes en pueblos y ciudades para celebrar el cese del fuego entre Hamas e Israel después de 11 días de combates.

Palestinos salieron a las calles de Gaza a partir de las 2 am hora local (7pET el jueves), ondeando banderas palestinas y disparando fuegos artificiales.

Cientos de personas condujeron por la histórica Jerusalén oriental árabe tocando la bocina, vitoreando y ondeando banderas palestinas y algunos disparando fuegos artificiales.

Miles de palestinos y árabes israelíes celebraron también en ciudades como Umm al-Fahm en Israel y Ramallah en la Ribera Occidental, que no está dirigida por Hamas.

La misma escena se repitió en las ciudades de la Ribera Occidental y en Belén, y también en el campo de refugiados palestinos de Naher al-Bared en el Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo un devastador bombardeo aéreo sobre Gaza, mientras que el grupo militante palestino Hamas disparó miles de cohetes contra Israel durante los últimos 11 días.

Vemos que en ambos lados proclaman una clara victoria. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos? En el lado palestino, en el movimiento Hamas se habla de una victoria, inclusive una victoria de Dios. Hemos visto cómo miles de personas han salido a las calles en distintas ciudades palestinas, en Gaza, en la Ribera Occidental, en Jerusalén Oriental. También, inclusive en el interior de Israel.

Y todo esto, lo que dicen en Hamas, muestra que ellos vencieron. ¿Por qué? Por un lado, porque habrían logrado sorprender a los israelíes cuando el pasado 10 de mayo, a las seis de la tarde local, lanzaron seis proyectiles contra Jerusalén y esto pilló totalmente por sorpresa a los israelíes.

Querían así en Hamas crear una nueva ecuación, mostrarse ellos como defensores de Jerusalén y ligar a esta ciudad santa, lo que ocurre en ella, con Gaza.

También, otro aspecto fundamental es que durante estos días han podido lanzar más de 4.000 proyectiles contra el interior de Israel, alcanzar sus centros principales poblados, también, incluso, la zona de Tel Aviv, causando muertes también a otros heridas. Y en cualquier caso, poner a millones de israelíes en los refugios por temor a los bombardeos.

También es de señalar que en Hamas dicen que han logrado demostrar a los israelíes que un conflicto con ellos en Gaza representa también un peligro de que un conflicto se pueda extender a otros frentes. Y citan que durante estos 11 días de combates también hubo violencia, por un lado, dentro de la propia Israel, entre la población palestina de nacionalidad israelí y la población judía israelí.

También ha habido considerable tensión, también incluso el lanzamiento de proyectiles, desde el Líbano, desde Siria. También ha habido un avión no tripulado que habría llegado a Israel desde Jordania. Todo esto hace que en Hamas aseguren que Israel debe pensárselo dos veces antes de volver a tener un conflicto con ellos. También vemos la violencia en la Ribera Occidental durante estos días,

Pero de su lado, en Israel aseguran que eso es totalmente distinto.

Escucha el resto en el podcast.

Bueno, hasta aquí este podcast. Les habló José Levy. Espero sus comentarios en Twitter: @joselevycnn. La semana que viene continuaremos con más Desafíos Globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.

