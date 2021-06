Día Mundial del Medio Ambiente: desde las Galápagos a Kenya, proyectos que luchan por cuidar nuestro planeta

Noticias CNN

(CNN Español) — Restaurar los ecosistemas. Esa es la consigna con la que se celebra en 2021 el Día del Medio Ambiente, que reconoce que, aunque no podemos ir hacia atrás, sí podemos comenzar a revertir el daño que le hemos causado. Miles de personas en el mundo dedican su tiempo al cuidado de nuestra naturaleza, preservando las maravillas que existen y recuperando aquellas que estamos perdiendo: aquí repasamos algunas de las iniciativas que hemos reportado en CNN este año.

Preservar la riqueza de las Galápagos en plena pandemia

Tortugas gigantes, iguanas, lobos marinos, flamencos, piqueros, albatros: la lista de especies animales que alberga este archipiélago frente a la costa de Ecuador parece no tener fin. Se trata de un sitio excepcional en el que se preservan muchas de las especies de fauna y flora que están en peligro de extinción. La pandemia no ha detenido el trabajo de quienes se dedican a las tareas de conservación. Por el contrario, les ha permitido estudiar qué sucede cuando se ‘cierra’ la isla al turismo. Ana María Cañizares nos lo muestra desde allí.

Hallan tortuga gigante de una especie considerada extinta hace 100 años

Los veterinarios que preservan a los gorilas en peligro de extinción

En el Parque Nacional de los Volcanes, los Gorilla Doctors cuidan a los gorilas de montaña en peligro de extinción. Mira aquí su trabajo.

Los esfuerzos para el retorno de los demonios de Tasmania a Australia

En las últimas semanas, Australia tuvo una muy buena noticia: por primera vez en más de 3.000 años nacieron demonios de Tasmania en el territorio continental. Los demonios de Tasmania se extinguieron en el continente después de la llegada de los dingos, una especie de perro salvaje, y se limitaron a la isla de Tasmania. Sin embargo, su número de ejemplares sufrió otro golpe por una forma contagiosa de cáncer conocida como Enfermedad del Tumor Facial del Demonio, que ha matado a alrededor del 90% de la población desde que se descubrió en 1996. En septiembre pasado, una organización llevó a 11 criaturas de regreso al territorio continental y su esfuerzo ha dado frutos. Lee aquí la historia completa.

Los demonios de Tasmania no son los únicos animales que han ‘regresado’ de la extinción. Desde lobos grises a especies de mariposas, mira aquí 20 animales que también se han podido recuperar.

1 de 20

| En el siglo XX, el número de guepardos se redujo en un 93% debido a la caza y la pérdida de hábitat. El gran felino se extinguió en muchos de sus territorios históricos, incluida la India, y en el 90% de su antigua área de distribución en África. Un programa de reintroducción en el Parque Nacional Liwonde de Malawi (en la foto) hizo que el guepardo volviera al país por primera vez en 20 años. Mira en esta galería otros animales que reaparecieron después de que se consideraba que estaban extintos u otros que gracias a programas de cría pudieron volver a sus hábitats naturales.(brytta/iStockphoto/Getty Images)

2 de 20

| La serpiente lisa europea solía ser común en la zona rural del sur de Inglaterra, pero desapareció de grandes zonas, debido a la pérdida de hábitat, y se convirtió en la serpiente más rara del país. Tras 50 años de ausencia, la inofensiva serpiente fue reintroducida en Devon, al oeste del país, en 2009 como parte de los esfuerzos de recuperación en la zona. En 2019, el Amphibian and Reptile Conservation Trust recibió más de 400.000 libras esterlinas para un proyecto de cuatro años, llamado Snakes in the Heather, con el fin de comprender mejor el hábitat de la serpiente y mejorar la concienciación de la comunidad para su continua conservación. (David Tipling/Universal Images Group/Getty Images)

3 de 20

| En el siglo XX, la marta (pariente cercana de la comadreja) empezó a desaparecer de los bosques británicos, lo que permitió el auge de las poblaciones de ardillas grises, el principal depredador de la especie. Entre 2015 y 2017, más de 50 animales fueron reubicados con éxito desde su bastión en Escocia hasta Gales, para reforzar la población de la marta de los pinos allí. En 2019, el proyecto se reprodujo en Inglaterra con 18 martas de pino liberadas en el Bosque de Dean, en Gloucestershire. Está prevista una nueva liberación a finales de 2021. (Kevin Sawford/imageBROKER/Shutterstock)

4 de 20

| Extinta de la vida rural británica desde hace 40 años, la mariposa hormiguera de lunares fue reintroducida en la naturaleza con éxito en 2020. Los expertos dedicaron cinco años a preparar la zona de Rodborough Common, en Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), para el regreso de la mariposa, y el verano pasado aparecieron unos 750 de estos característicos insectos. (Sarah Meredith)

5 de 20

| Entre 1995 y 1997, se reintrodujeron 41 lobos grises en el Parque Nacional de Yellowstone. Su ausencia de 70 años tuvo un enorme efecto en todo el ecosistema del parque. En enero de 2020, había al menos 94 lobos en el parque y más de 500 en la zona, pero el programa ha tenido dificultades para gestionar la población más allá de los límites del parque. Sigue habiendo oposición por parte de los ganaderos por la preocupación de su ganado. (Jacob W. Frank/AP)

6 de 20

| Extinto en toda Europa Central desde el siglo XIX, el lince euroasiático ha regresado a varios países, como Suiza, Francia, Italia, Austria y Alemania, gracias a una serie de programas de reintroducción que comenzaron en la década de 1970. Sin embargo, la fragmentación de estas poblaciones sigue siendo un obstáculo y los expertos están explorando ahora formas de conectar a los animales dispersos en grupos aislados por todo el continente. (Jean-Christophe Verhaegen/AFP/Getty Images)

7 de 20

| Ningún perro cantor de Nueva Guinea había sido visto en su hábitat natural en 50 años hasta 2016 cuando una expedición localizó y estudió a 15 perros salvajes en las remotas tierras altas del lado occidental de Nueva Guinea, conocidas como Papúa, en Indonesia. Se realizó otros estudios de los perros en 2018. En 2020, se confirmó que eran perros cantores de Nueva Guinea. (New Guinea Highland Wild Dog Foundation)

8 de 20

| El 26 de mayo de 2021, se dio a conocer que siete demonios de Tasmania nacieron en estado salvaje en Australia continental, más de 3.000 años después de que desaparecieran del país. (Aussie Ark)

9 de 20

| Lo que parece ser una tortuga gigante de la especie Chelonoidis phantasticus, que se había considerado extinta hace más de un siglo, fue vista en Santa Cruz, en las Islas Galápagos, Ecuador, el pasado 10 de julio de 2019. Luego de realizarse estudios, el 25 de mayo de 2021 se confirmó que se trataba de esa especie. (Parque Nacional de Galápagos)

10 de 20

| Un equipo que hizo un viaje de estudio en 2019 a la “Ciudad Perdida del Dios Mono” observó un murciélago de cara pálida, documentado por última vez en Honduras en 1942. (Conservation International)

11 de 20

| Se creía que el escarabajo tigre estaba prácticamente extinto, ya que se había registrado en un único lugar de Nicaragua. El escarabajo fue redescubierto durante la expedición en la “Ciudad Perdida” en Honduras en 2019. (Conservation International)

12 de 20

| Secreía que la serpiente del árbol de coral estaba extinta en Honduras, hasta que fue redescubierta en la expedición en la “Ciudad Perdida”. (Conservation International)

13 de 20

| El caballo de Przewalski, emparentado con los caballos comunes, es originario de Asia central, pero en la década de 1960 se extinguió en estado salvaje. Desde entonces, caballos de Przewalski criados en cautividad han sido liberados en Mongolia, China y Kazajstán. Estos caballos viven en la zona de exclusión de Chernóbil. (Genya Savilov/AFP/AFP vía Getty Images)

14 de 20

| A comienzos de la década de 1970, el oryx de Arabia fue cazado hasta que se extinguió en la naturaleza. Ahora hay más de 1.000 ejemplares en estado salvaje. (Karim Sahib/AFP/AFP vía Getty Images)

15 de 20

| La tortuga de techo birmana, cuya boca está torcida y muestra una sonrisa permanente, se creía extinta hasta 2001. Solo se encuentra en Myanmar, y su población fue diezmada por la recolección de huevos y tortugas vivas para la alimentación y el comercio de mascotas. En 2020, organizaciones de conservación criaron 1.000 de estas tortugas en una instalación de Myanmar, que pronto serán liberadas en la naturaleza. (Myo Min Win Programa de WCS en Myanmar/Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre)

16 de 20

| El kakapo, un ave grande y nocturna, solo vive en Nueva Zelandia. Además es el único loro del mundo que vive en el suelo y no puede volar. Su número ha caído en picada a lo largo de los años, ya que el kakapo es incapaz de protegerse de los depredadores introducidos desde la colonización europea de Nueva Zelandia en el siglo XVIII. Para 1995 solo quedaban unos 50 ejemplares, pero la cría en cautiverio ha ayudado a hacer crecer el número a unos 210. (Ash Robinson/CNN)

17 de 20

| La cigüeñuela negra es un ave zancuda que solo se encuentra en Nueva Zelandia. En 1981, su número se había reducido a solo 23 aves adultas. Esfuerzos de conservación en cautiverio han hecho que aumente el número de ejemplares a 169 adultos. En agosto de 2020, el programa liberó 104 ejemplares. (Crédito: Martin Pelanek/Shutterstock)

18 de 20

| En la década de 1960, solo quedaban 15 tortugas gigantes en la Isla Española de Galápagos. Un programa de cría en cautiverio en la cercana isla de Santa Cruz revivió la especie, y ahora más de 2.000 ejemplares vagan por Española. (Crédito: Andrés Cruz/GTRI – Galapagos Conservancy)

19 de 20

| La tortuga angonoka, que solo se encuentra en los bosques del noroeste de Madagascar, frente a la costa oriental de África, ha sido llevada al borde de la extinción por la pérdida de su hábitat, su consumo como alimento y el comercio de mascotas. En colaboración con las comunidades locales, Durrell Wildlife Conservation Trust estableció un programa de conservación de la tortuga en 1986. Ha criado más de 600 ejemplares en cautiverio a partir de 17 adultos en sus centros de Madagascar. (Conservación de Tortugas)

20 de 20

| El leopardo del Amur, que está entre los felinos grandes más raros del mundo, lleva décadas en problemas. Unos 220 leopardos del Amur se encuentran actualmente en zoológicos de Rusia, Europa, Japón y Estados Unidos. Forman parte de un programa de cría dirigido conjuntamente por el zoo de Londres y el de Moscú. (Hendrik Schmidt)

Contar todos los animales de Kenya

Por primera vez en su historia, Kenya va a contar todos los animales y las especies de vida marina de sus 58 parques nacionales. Este censo de tres meses será fundamental para proteger las más de 1.000 especies autóctonas del país y comprender cuáles las amenazas que enfrentan. Para hacerlo, además de recursos humanos, utilizarán rastreadores GPS y aviones, entre otras herramientas. El censo incuirá a especies que nunca se han contado antes, como los cerdos hormigueros y erizos.

La recuperación de la selva tropical en Costa Rica

Tres cuartas partes de Costa Rica estuvieron alguna vez cubiertas por una exuberante selva tropical, pero la tala excesiva de árboles destruyó entre un tercio y la mitad del bosque en 1987. Sin embargo, una iniciativa del gobierno que recompensa a los agricultores por practicar la silvicultura sostenible y la protección ambiental ha convertido a Costa Rica en el país primer país tropical en detener y revertir la deforestación. Con el 60% de la tierra nuevamente cubierta de bosques, el país alberga ahora alrededor de medio millón de especies de plantas y animales.

Repasa en esta galería este y otro proyectos de restauración y conservación a lo largo y ancho del mundo.

En 2020 el mundo perdió 12 millones de hectáreas de bosques tropicales a pesar del confinamiento

Una alianza para proteger los océanos

Este año se lanzó una nueva iniciativa que busca proteger el 5% de los océanos en los próximos 5 años: la Blue Nature Alliance. Y aunque tal vez pienses que la cifra es baja, se trata realmente de un proyecto muy audaz. Esta cifra equivale a más de 18 millones de kilómetros cuadrados de océano. O, dicho de otra manera, un área más grande que toda Sudamérica. La alianza ya identificó siete áreas prioritarias en las que comenzar su trabajo. Estas se encuentran alrededor de la Antártida, Fiji, Canadá, las Seychelles, Palaos, el océano Índico occidental y Tristan da Cunha, una isla en el Atlántico sur.

¿Qué podemos hacer nosotros?

Tal vez leas estas historias y te preguntes: ¿y yo qué puedo hacer? De hecho, adoptando algunos cambios de hábitos sencillos en la vida diaria puedes contribuir a reducir la contaminación y la huella de carbono de tus acciones, y a la preservación de los ecosistemas.

Desde la ropa que compramos a los alimentos que elegimos, aquí algunas propuestas en el Día Mundial del Medio Ambiente.

1 de 11

2 de 11

| Cambia la forma en la que compras ropa. Según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo y produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. Crédito: Don Emmert / AFP vía Getty Images

3 de 11

| ¿Qué puedes hacer? Evita la “moda rápida”, compra menos, compra ropa de marcas sustentables, ropa de segunda mano o renta, dona y recicla ropa. Algunas tiendas reciben ropa usada —de la marca— o bien, llévala a un centro de reciclado de textiles. Crédito: Justin Sullivan/Getty Images)

4 de 11

| Reduce tu consumo de carne. Según estudio realizado por la revista científica Scientific Reports, si todos en EE.UU. redujeran su consumo de carne —de res, cerdo y aves de corral— en una cuarta parte y sustituyeran las proteínas vegetales, ahorraríamos alrededor de 82 millones de toneladas métricas de GEI. De optar por una dieta vegetariana, nos ahorraríamos 330 millones de toneladas de GEI al año. Crédito: ROMEO GACAD/AFP vía Getty Images

5 de 11

| Reduce tu consumo de plásticos de un solo uso. Reducir el uso de plásticos de un solo uso es el medio más efectivo para evitar este desperdicio. Llevar tus propias bolsas de tela al supermercado y utilizar botellas reutilizables es una forma de evitar estos plásticos en el día a día. Crédito: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images

6 de 11

| Modifica la forma en la que te transportas. Los automóviles particulares generan el 18% de las emisiones de CO2, según la Organización Mundial de la Salud. Por lo que elegir cualquier otro medio de transporte o bien, compartir el auto o usar el transporte público, generan un cambio positivo. La bicicleta es la mejor opción de transporte porque no genera emisiones, más allá de las que se producen en su fabricación. Crédito: Drew Angerer/Getty Images

7 de 11

| Elige vehículos eficientes. Si tienes que usar un automóvil, uno tipo híbrido o eléctrico te ayudará a ahorrar gasolina y dinero. Antes de comprar un nuevo carro, verifica cuál es su consumo de gasolina en esta página. Crédito: Spencer Platt/Getty Images

8 de 11

| Viaja menos por avión. La aviación, incluyendo vuelos nacionales e internacionales de pasajeros y de carga, contribuye con aproximadamente el 2% de las emisiones mundiales de carbono. Reducir el número de vuelos y optar por el uso de trenes es una mejor alternativa. Crédito: COOPER NEILL/AFP vía Getty Images

9 de 11

| Utiliza tecnología inteligente en tu hogar. Invierte en electrodomésticos más sostenibles, por ejemplo, utilizando termostatos inteligentes, acondicionadores de aire más eficientes y cambiando las bombillas incandescentes por iluminación con LED. Busca el sello Energy Star para saber cuáles son los más eficientes. Crédito: Scott Olson/Getty Images

10 de 11

| Opta por energía renovable. De tener la opción, cambia tu servicio de luz a una compañía que genere al menos la mitad de su energía a través de fuentes renovables, o por una que cuente con la certificación Green-e Energy. Crédito: Alfredo ESTRELLA / AFP vía Getty Images

11 de 11

| Infórmate y pasa la voz. Varias organizaciones cuentan con recursos de educación para que puedas participar activamente dentro de tu comunidad y así ayudar a crear un cambio. Por ejemplo, la organización Earth Day cuenta con varios recursos en línea. Crédito: Hector Vivas/Getty Images

