Juez de EE.UU. sentencia a 36 meses de prisión por lavado de dinero a hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli

(CNN Español) — Un juez de Nueva York sentenció este viernes a 36 meses de prisión por delitos de lavado de dinero a Ricardo Alberto Martinelli Linares y a Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

El juez Raymond J. Dearie también los sentenció a dos años de libertad supervisada tras su tiempo en prisión. Durante la audiencia, los fiscales y abogados señalaron que ambos sentenciados habían sido influenciados por su padre en la trama.

Este viernes, mediante un comunicado, el exmandatario dijo que la defensa de sus hijos “obtuvo de acuerdo a las circunstancias, un resultado favorable, muy alejado de las excesivas pretensiones de los fiscales”.

Ministerio Público de Panamá solicita a Estados Unidos “dineros procedentes de los delitos” de hijos del expresidente Martinelli

Según el comunicado, Martinelli “entiende” que lo dicho en la corte “era el norte de la defensa de sus hijos” y que “en sus conversaciones con ellos, les expresó que sus abogados deberían hacer todo lo que fuera necesario con ese fin”.

Los hermanos Martinelli, que pidieron perdón al pueblo panameño por sus delitos, se habían declarado culpables de conspiración para lavar dinero de los sobornos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht en diciembre de 2021, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

Según los fiscales estadounidenses, los hermanos admitieron “haber abierto cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en países extranjeros y Estados Unidos, con el fin de ocultar más de US$ 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio de un pariente cercano, un alto funcionario público en Panamá”.

Los hermanos no trabajaron como funcionarios mientras su padre fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014. El exmandatario no enfrenta causa penal alguna en EE.UU. en relación con el caso Odebrecht. En Panamá, Martinelli y sus hijos aún tienen un proceso judicial pendiente relacionado con el presunto pago de sobornos de parte de la compañía en el país. El exmandatario ha dicho en el pasado que no recibió comisiones de la constructora brasileña por la adjudicación de obras.

En diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de acusaciones de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), por su participación en el esquema de soborno y lavado de dinero, de acuerdo con las autoridades de EE.UU.

