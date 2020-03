Ya son 4 los casos de coronavirus en el Valle de Coachella

Kunamundo

Funcionarios confirmaron en las últimas horas 3 nuevos casos de coronavirus locales.

Cameron Kaiser, Oficial de Salud del Condado de Riverside, ha confirmado que hay tres casos adicionales de coronavirus en el Valle de Coachella, con lo que el número total asciende a 4.

Dos pacientes están siendo tratados en casa, el tercero está en un hospital local, confirmó Kaiser.

El sábado, funcionarios de salud del condado confirmaron el primer caso de coronavirus en el condado de Riverside. El paciente está siendo atendido en Eisenhower Health en Rancho Mirage.

Los investigadores de salud pública no han podido determinar cómo se infectó la persona, dijo Kaiser, por lo que ahora se considera un caso de "difusión comunitaria", lo que significa que el virus no se contrajo a través de un historial de viaje relevante o contacto con un caso conocido y sugiere que el virus está presente en la comunidad.

Kaiser recomienda que aquellos en el Valle de Coachella que son ancianos y tienen condiciones de salud subyacentes, incluyendo individuos que son VIH positivos, limitan los viajes no esenciales y evitan grandes reuniones públicas.

El número total de casos en el condado es de 6 si incluye a dos residentes del condado que eran pasajeros en el crucero Diamond Princess. Ambos pasajeros de cruceros están recibiendo tratamiento en el norte de California y no han estado en el condado desde que abandonaron el barco.

Kaiser declaró una emergencia de salud pública el domingo con el fin de apoyar los esfuerzos de planificación y respuesta del condado.