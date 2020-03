Casino Augustine dona 3 mil libras de comida al albergue Martha’s village.

Kunamundo

Augustine Casino dona casi 3,000 libras de productos perecederos al personal, Martha's Village y Kitchen

Augustine Casino cerró sus puertas el 15 de marzo mientras la pandemia del coronavirus continuaba creciendo en el Valle de Coachella. En lugar de dejar que los alimentos se desperdicien, la administración del casino donó casi 3,000 libras de verduras frescas, frutas y proteínas perecederas a los miembros de su equipo y Martha's Village and Kitchen, una organización local sin fines de lucro.

Los miembros del equipo de Augustine también seguirán recibiendo compensación y beneficios durante el cierre del casino.

El casino donó varios paletas de alimentos que tenían alrededor de diferentes 40 variedades de productos perecederos, incluyendo lechugas, espinacas, brócoli, limones, pimientos, champiñones, calabaza, melón y tomates, así como mariscos, carne de res, cerdo y artículos de pollo.

"La Tribu escogió amablemente ver el revestimiento plateado durante este tiempo de angustia en toda nuestra comunidad", dijo Jef Bauer, gerente general de Agustín. "Este es un momento para que hagamos lo que podamos para asegurar que nuestro equipo dedicado, así como una gran organización como Martha's Village and Kitchen, tengan los recursos que necesitan para capear esta tormenta. No podemos olvidarnos de nuestros hermanos y hermanas sin hogar durante la crisis COVID-19. Es tranquilizarte saber que estamos ayudando a Martha a realmente hacer una diferencia con esta población vulnerable".

Martha's Village and Kitchen es uno de los mayores proveedores de servicios para personas sin hogar en el Valle de Coachella y el Condado de Riverside. Ubicada en Indio, la organización ofrece muchos servicios que incluyen distribución de alimentos, vivienda de emergencia, servicios de salud y servicios infantiles.

Haga clic aquí para obtener más información sobre Martha's Village and Kitchen y cómo puede ayudar.

No se sabe cuándo reabrirá el Casino Augustine. En el sitio web oficial, se menciona que se tomará una decisión siguiendo las instrucciones de los Centros para el Control de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud y el Departamento de Salud del Condado de Riverside.

Los huéspedes pueden mantenerse actualizados comprobando augustinecasino.com/ o siguiendo