California busca profesionales de la salud para attender la pandemia

Ante el crecimiento de casos por el coronavirus funcionarios estatales están buscando:

Médicos (MD, DO), incluyendo estudiantes de medicina

Farmacéuticos

Dentistas

Profesionales de enfermería

Asistentes médicos

Enfermeras (RN, LVN, CNA), incluyendo estudiantes de enfermería

Profesionales de la salud conductual (psiquiatra, psicólogo, enfermero psiquiátrico, LCSW, LMFT, LPCC)

Terapeutas respiratorios

Paramédicos

Asistentes médicos

Técnicos médicos de emergencia

Para ser elegible para las funciones de personal médico de emergencia del coronavirus, usted debe:

Tener 18 años de edad o más

Ser elegible para trabajar en los Estados Unidos

Tener una licencia de conducir o pasaporte válido, y una tarjeta de seguridad social

Tener una licencia válida de California para la práctica clínica (si usted es un MD, DO, etc.)

O son estudiantes de medicina o enfermería

No tener acciones negativas de licencia/certificación (para profesionales con licencia/certificados)

Haga clic aquí para inscribirse en el Cuerpo de Salud de Californiahttps://healthcarevolunteers.ca.gov/agreement.php



Una vez que haya solicitado, los funcionarios revisarán sus habilidades, experiencia, preferencias de ubicación e intereses para ver dónde se ajustan a nuestras necesidades de colocación.

"Se le pagará y se le dará cobertura de seguro por negligencia. Las ubicaciones variarán, pero trataremos de igualar sus preferencias geográficas.