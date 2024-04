El metro de Buenos Aires sube más de 500% en un mes y se suma a los aumentos en los trenes

Quienes no tengan su tarjeta registrada serán penalizados con cuotas diferenciales, que ascienden a 859,07 pesos (US$ 0,80) en el subterráneo, y a 300,67 pesos (US$ 0,28) en el Premetro.

La línea del Premetro (tranvía de superficie que conecta a las líneas del subterráneo) seguirá el mismo esquema que el Subte, con un primer salto de 357% que llevará el pasaje a 200,9 pesos (US$ 0,19). Luego subirá a 233,45 pesos (US$ 0,22), llegando finalmente a 264,95 pesos (US$ 0,25).

