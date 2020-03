Autoridades de salud recomiendan el uso permanente de cubre-bocas se acercan criticas semanas.

Kunamundo

Los funcionarios de salud del condado de Riverside emitieron nuevas recomendaciones sobre cómo los residentes podrían cubrirse adecuadamente la cara cuando salgan a viajes esenciales a citas médicas, compras de comestibles o visitas a farmacias. Según los funcionarios, los residentes deben asegurarse de cubrirse la nariz y la boca. No tiene que usar cubiertas faciales de grado hospitalario. Los funcionarios de salud dicen que los pañuelos, máscaras de tela y pañuelos para el cuello funcionarán. Las fundas de tela y los pañuelos se pueden lavar y volver a usar. El razonamiento que utilizan los funcionarios para recomendar que se cubra la cara proviene de la creencia de que la transmisión se produce principalmente a través de las gotas de un individuo infectado. Las telas pueden filtrar fácilmente esas gotas. Las telas no solo ayudan a reducir el riesgo de que una persona sana pueda respirar las gotas, sino que también protegen a otras personas con síntomas leves que aún no se dan cuenta de que tienen la enfermedad. Debe cubrirse la cara siempre que una persona esté fuera de su hogar, incluso en oficinas de negocios esenciales. Los funcionarios locales no habían recomendado previamente el uso a gran escala de revestimientos faciales, pero las circunstancias han cambiado. "Cuando la situación cambia, el libro de reglas cambia", dijo el Dr. Cameron Kaiser, funcionario de salud pública del condado de Riverside. "Estamos viendo que nuestros números aumentan incluso antes de lo previsto y eso significa que nuestra estrategia también debe cambiar. Cubrirse la cara no" No cambie las órdenes que todos deben cumplir para quedarse en casa tanto como sea posible y mantener el distanciamiento social, pero es una capa adicional de protección que creo que debemos agregar ".