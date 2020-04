Arrestan dos sospechosos por la muerte de un padre que fue baleado en la puerta de su casa en Cathedral

Kunamundo

El Departamento de Policía de Cathedral City anunció el arresto de dos hombres responsables de la muerte a tiros de un hombre en la puerta de su casa adicionalmente de un tiroteo en una casa vinculada la semana pasada. Otros dos hombres permanecen prófugos de la ley. El 23 de marzo, Rubén Hernández, de 43 años, y su hija de 10 años fueron baleados en su casa en la cuadra 29000 de la Avenida La Vista. Hernández fue declarado muerto en la escena, sin embargo, su pequeña hija está en condición estable, según las autoridades. Solo unas horas después, la policía recibió llamadas de múltiples disparos en una residencia en el bloque 33300 de Wishing Well Trail. La policía confirmó que estos dos incidentes estaban relacionados. La policía dice que un sospechoso no identificado, que luego se confirmó que era la misma persona que le disparó a Hernández, se acercó a la puerta principal de la casa y gritó que saliera una persona (no identificada). El (los) sospechoso (s) dispararon múltiples disparos al interior de la residencia antes de huir de la escena. Nadie resultó herido en este tiroteo. Otros dos sospechosos son buscados por las autoridades por estos incidentes: Gabriel Hernández, de 22 años, de Indio. La policía dice que él es responsable de la muerte a tiros (sin relación con la víctima). Él es un ex alumno de la Escuela Secundaria Rancho Mirage y quedó en libertad bajo fianza por otro delito grave relacionado con posesión de armas y drogas. También se alega que es responsable del tiroteo de Wishing Wells. Joel Casas, de 19 años, de Cathedral City fue identificado como involucrado en la muerte a tiros de Rubén Hernández. Actualmente se encuentra en libertad y está evadiendo la captura. Cualquier persona que tenga información relacionada con este incidente o crea que puede tener información debe comunicarse con los detectives de la policía de Cathedral City al 760-770-0300 / el sargento detective Rick Sanchez al 760-202-2488 o a través del sitio web del Departamento de Policía de Cathedral City en: cathedralcitypolice.com . También puede reportar información anónima llamando a la línea directa WeTip al 1- (800) -78-CRIME o WWW.WETIP.com. Puede ser elegible para una recompensa en efectivo. El miércoles, el CCPD anunció el arresto de dos hombres en relación con el tiroteo. Josue Casas (hermano de Joel), de 23 años, de Cathedral City fue arrestado el viernes en Desert Hot Springs. La policía dice que se ha relacionado positivamente con el transporte del sospechoso y las armas a la escena del homicidio y ser el conductor de la escapada. Adicionalmente Ethan Bravo, de 19 años, de Cathedral City fue arrestado el miércoles por intento de asesinato. Fue ingresado en la Cárcel del Condado de Riverside y está detenido con una fianza de $ 1,000,000.00.