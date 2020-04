Incremento de casos de coronavirus en el condado Riverside

Kunamundo

Suman a 946 los afectados asi lo dio a conocer el departamento de salud de Riverside confirmando 147 nuevos casos este lunes 6 de abril

Sumando un total de 946 casos

El total de personas muerta incremento a 25. No se ha divulgado información sobre las seis nuevas muertes, sin embargo, Palm Springs reportó dos nuevas muertes desde el 5 de abril.

Los personas que se recuperan hasta este momento son 60.

Cases by each Coachella Valley city (As of 4/6/2020)

Palm Springs

Confirmed Cases: 57

Deaths: 7

Indio

Confirmed Cases: 51

Deaths: 2

Palm Desert

Confirmed Cases: 45

Deaths: 2

Coachella

Confirmed Cases: 36

Deaths: 0

Cathedral City

Confirmed Cases: 29

Deaths: 1

La Quinta

Confirmed Cases: 24

Deaths: 0

Rancho Mirage

Confirmed Cases: 18

Deaths: 2

Indian Wells

Confirmed Cases: 8

Deaths: 0

Desert Hot Springs

Confirmed Cases: 8

Deaths: 0

Community of Mecca

Confirmed Cases: 3

Deaths: 0

Community of Bermuda Dunes

Confirmed Cases: 3

Deaths: 0

Community of Oasis

Confirmed Cases: 2

Deaths: 0

Community of Thousand Palms

Confirmed Cases: 2

Deaths: 0