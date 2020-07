Hombre que agredió sexualmente a una pareja en su condominio de Palm Springs es sentenciado…

Kunamundo

Un sujeto es condenado por irrumpir en un condominio de Palm Springs y agredir sexualmente a una pareja

El hombre ha sido condenado a 37 años de prisión. Thomas Dean Mabe, de 49 años, fue declarado culpable en marzo de dos cargos de agresión con la intención de cometer violación y abuso a una pareja de la tercera edad, así como agresión sexual, cópula oral de una víctima dormida y robo. La sentencia fue dictada el martes por un juez del Tribunal Superior del Condado de Riverside, según John Hall, portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside.

Los fiscales dijeron que Mabe irrumpió en un condominio de la avenida Mesquite perteneciente a un hombre de 71 años y una mujer de 69 años alrededor de las 3 a.m. del 21 de abril de 2016, se metio en la cama mientras dormían y comenzaron a agredirlos sexualmente.

Las víctimas fueron identificadas como John y Jane Doe según los documentos judiciales. El robo ocurrió poco más de un mes después de que Mabe fue puesta en libertad condicional por tres años por tratar de agredir a una niña de 16 años mientras caminaba en la cuadra 1600 de San Lorenzo Road. Ella le dijo a las autoridades que Mabe se acercó e intentó entablar conversación con ella, luego se movió agresivamente hacia ella en un intento de agarrarla.

No sufrió daños físicos y Mabe fue localizada menos de una hora después en la cuadra 500 de Sunrise Way. Los registros judiciales muestran que se declaró culpable en 2017 por un delito menor, por no haberse registrado como delincuente sexual, lo que se le había ordenado que hiciera el año anterior.