La policía de Palm Springs incauta armas de fuego y fuegos artificiales ilegales …

La policía de Palm Springs confiscó 3 pistolas cargadas, un rifle estilo AR-15 y fuegos artificiales ilegales durante dos paradas de tráfico separadas la madrugada del viernes. En un comunicado publicado en Facebook, el departamento dijo que una detención de tráfico y una investigación de DUI en Sunrise Way, cerca de Via Escuela, llevaron a la recuperación de una pistola cargada y robada a la 1:09 a.m.



Jason Vale, de 40 años, de Palm Desert, fue arrestado. Los oficiales dijeron que el arma estaba ubicada debajo del asiento del conductor luego del arresto de Vale. Los oficiales también incautaron dos pistolas cargadas, un rifle estilo AR-15 y una variedad de fuegos artificiales ilegales mientras respondían a una llamada de emergencia en donde se reportaban fuegos pirotécnicos y disparos en el área de 1900 East San Rafael.



Informaron que un vehículo fue detenido después de ser visto saliendo de la ubicación ya mencionada. La policía arrestó a dos adolescentes varones, de 15 y 16 años de edad, por posesión de armas cargadas. Fueron transportados a las instalaciones del centro Juvenil del Condado de Riverside en Indio. La conductora de 22 años, Selena González, fue arrestada por posesión de fuegos artificiales ilegales.