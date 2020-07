Funcionarios de salud del condado piden a los pacientes con coronavirus que compartan información para rastrear los contactos.

Kunamundo

Kim Saruwatari, director de Salud Pública del Condado de Riverside, dijo a la Junta de Supervisores el martes que los rastreadores de contacto han estado teniendo problemas para obtener información de los residentes.

Los rastreadores de contacto se utilizan para determinar con quién puede haber estado en contacto el paciente. Esta información es vital para ayudar a frenar la propagación del coronavirus.

"Desafortunadamente, en muchos casos, la persona que es contactada no está proporcionando la información que se está buscando", dijo Saruwatari. "Esta información es crítica a medida que trabajamos para ralentizar y eventualmente detener la propagación del coronavirus. Es comprensible que los pacientes sean reacios a discutir temas sensibles, pero es muy importante que se proporcione esta información".

La persona infectada no está identificada, la información permanece anónima, según Saruwatari. Ella dice que la información no se comparte con otras agencias gubernamentales o con aquellos que son contactados por los investigadores del caso.

El rastreo de contactos ha sido una práctica común desde hace un par de décadas. Se ha utilizado para investigar otros problemas de salud como la tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.

"No compartimos información individual ", dijo el Dr. Cameron Kaiser, oficial de salud pública del condado de Riverside. "Lo único nuevo de lo que estamos haciendo ahora es la escala de la misma. Sabemos cómo mantener su información privada y sólo le preguntamos lo que necesitamos saber. Pero también necesitamos entender dónde están nuestros puntos críticos para poder concentrarnos en esas regiones y sectores, y eso no puede suceder si no averiguamos lo que necesitamos".

"No compartimos información individual y no recaymos a la gente por ser honestos", dijo el Dr. Cameron Kaiser, oficial de salud pública del condado de Riverside. "Lo único nuevo de lo que estamos haciendo ahora es la escala de la misma. Sabemos cómo mantener su información privada y sólo le preguntamos lo que necesitamos saber. Pero también necesitamos entender dónde están nuestros puntos críticos para poder concentrarnos en esas regiones y sectores, y eso no puede suceder si no averiguamos lo que necesitamos".

Los funcionarios de salud alientan a todos los residentes del condado a seguir tomando las medidas vitales para frenar la propagación del coronavirus, como usar una cubierta facial, mantener el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos.

Según los funcionarios de salud, tomar estas medidas puede reducir la propagación hasta en un 95 por ciento.

"La pandemia mortal nos tomó a todos por sorpresa. Pero somos resilientes y lo superaremos", dijo el Presidente de la Junta V. Manuel Pérez, Supervisor del Cuarto Distrito. "Para que nuestro condado prospere, le pedimos que se una a nosotros en esta guerra contra el coronavirus y acepte trabajar con nuestros rastreadores de contacto si se le llama. Juntos venceremos esta pandemia".

Síntomas

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar o dificultad para respirar

Escalofríos

Temblores repetidos con escalofríos

Dolor muscular

jaqueca

Dolor de garganta

Nueva pérdida de sabor u olor

Puede llamar a los Centros para el Control de Enfermedades con cualquier pregunta al 211 y 800–CDC –INFO (800 – 232 – 4636).

Si desea ser visto en Eisenhower Health, llame primero a su línea directa de coronavirus las 24 horas al 760-837-8988 o al 760-TEST988. Evitar la propagación de esta enfermedad.

Estos síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus, según los CDC.

Si usted está experimentando una emergencia médica, llame al 911.

Cómo hacerse la prueba

Usted puede hacerse la prueba incluso si no tiene síntomas. Hay sitios de pruebas por todo el valle y el condado.