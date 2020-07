Algunas sucursales del Banco de America cerraron durante la pandemia de coronavirus, y clientes reportaron que cajeros se quedaron sin efectivo

Kunamundo



Si ha estado teniendo problemas en un Banco de America local, no está solo. Bank of America ha cerrado temporalmente algunas de sus ubicaciones.

Danny Nelson es un cliente de Bank of America con el que hablamos. Dijo: "Los bancos cerraron y por lo tanto no se puede ver un cajero y luego las máquinas simplemente no funcionan".

En un comunicado un representante de Bank of America dijo: "Como muchos otros bancos y negocios que operan en este momento, hemos estado equilibrando la necesidad de permanecer abiertos en tantos lugares como sea posible con la salud y el bienestar de nuestros empleados, lo que a veces puede incluir el cierre temporal de algunos centros financieros".

Lawrence Rust, otro cliente de Bank of America, también ha tenido problemas para usar los cajeros automáticos. Dijo: "Ha estado sucediendo durante meses donde voy a los cajeros automáticos y no han podido dispensar dinero". "No sé cómo sentir, tengo que pagar el alquiler aquí en los próximos días, así que espero que lo arreglen".

Rust dijo que fue a algunos lugares con el fin de obtener los servicios que necesitaba y luego a solo cedió y pagó la tarifa en otro lugar. Agregó: "Yo era capaz de obtener dinero en el viaje a través de la unidad, pero no aceptaban depósitos de dinero."

Taban Sharifi de News Channel 3 visitó el Palm Desert Bank of America en Monterrey. El banco estaba cerrado, pero había tres cajeros automáticos. Sólo uno de los cajeros automáticos estaba funcionando y dijo que la retirada no estaba disponible temporalmente.

Representantes con Bank of America dijeron que la sucursal de Indio se inaugurará el jueves 9 de julio. La ubicación de Palm Desert abrirá el viernes y la ubicación en Ramon en Palm Springs reabrirá a principios de la próxima semana.

Bank of America dijo que sus clientes siempre reciben apoyo las 24 al día, los 7 días de la semana a través de la plataforma de banca móvil y bankofamerica.com. Dijeron: "Alentamos a los clientes a utilizar la herramienta de localización de sucursales en bankofamerica.com para obtener la información más actualizada sobre las horas de operación, así como los cajeros automáticos más cercanos".