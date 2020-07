Médico alienta a pacientes con cáncer a no permitir que la pandemia les impida recibir tratamientos para salvar sus vidas

Kunamundo

Los médicos están instando a los pacientes con cáncer a no dejar que la pandemia de coronavirus les impida recibir tratamiento que les salve la vida.



"El cáncer tiene que ser nuestra prioridad porque eso es lo que sabemos que les va a quitar la vida", dijo la Dra. Judy Jackson, oncóloga del Centro Integral del Cáncer del Desert Regional Medical Center.

Jackson dijo que el cáncer no va a parar por COVID-19 por lo que continúan tratando a sus pacientes.

"Todas nuestras cirugías de cáncer están ocurriendo", dijo. "Están ocurriendo justo a tiempo y según lo programado. Estamos proporcionando quimioterapia. Nada se ha detenido para nuestros pacientes", dijo.

Para sus pacientes que reciben quimioterapia y radiación, es crucial que eviten estar expuestos al virus debido a su sistema inmunitario comprometido.

"Usa tu máscara, evita las multitudes y recuerda a tus familias que lo hagan también porque es muy importante que no les traigan eso a casa", dijo.



Jackson subraya la importancia de no dejar que esta pandemia te impida ver a un médico.

"Estamos haciendo que la gente nos llame y diga: 'Tengo un cambio en mi pecho y creo que debo esperar hasta que se apruebe la epidemia COVID', y eso no puede suceder", dijo Jackson. "No tenemos fin a la vista para esto en este momento. La gente tiene que entrar", dijo.

Jackson también quiere darle tranquilidad a la gente al venir a recibir tratamiento o chequeos.

"Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mantener nuestras instalaciones, nuestras máquinas, nuestras estaciones de enfermeras y salas de espera limpias", dijo. "Los estamos lavando cada hora", agregó.

Jackson explicó cuál es el mayor problema es que están navegando en este momento.

"Nuestra mayor queja en este momento es que no podemos traer a la familia con nosotros y estamos tratando muy duro de llamarlos o videoconferencia después para asegurarnos de que mantuvimos a la familia completamente al tanto con el tratamiento", explicó.

"Créanlo o no, estamos tratando muchas emociones en este momento", dijo Jackson. "Muchos pacientes molestos, muchas familias molestas, y les proporcionamos una tranquilidad constante porque no quiero perder esa oportunidad de curar a ese paciente", agregó.

Lo importante es saber que los profesionales de la salud están listos para cuidar de usted sin importar cómo se desarrolla esta pandemia.

"Si empiezas a tener síntomas, tienes que llamarnos. Estamos aquí", dijo Jackson. "Puede parecer caótico debido a COVID en el hospital y en Urgencias, pero estamos aquí. Estamos trabajando. Estamos aquí para ti",

Para obtener más información sobre el Centro Integral del Cáncer en Desert Regional Medical Center y sus tratamientos, visite: https://desertcancercenter.com