Un par de jóvenes se conocieron en Berlín. Así es como acabaron teniendo “tres bodas”

Manuel coincide: “El matrimonio no era necesariamente algo que pensara que podría llegar a tener”. “Ahora me gusta decirle a la gente que he tenido tres bodas, pero siempre con la misma persona”.

Y la velada terminó de madrugada con Suki y Manuel intentando levantar el vuelo de “Dirty Dancing”, mientras “(I’ve Had) The Time of My Life” sonaba a todo volumen en la pista de baile.

“Pero yo estaba muy contento, porque me lo estaba pasando muy bien”, dice Suki. “Me sentía en la cima del mundo, invencible en mi trabajo. Me encantaba lo que hacía, ayudar a candidatos y clientes. Se me daba muy bien. Y, de hecho, en general me sentía bastante feliz siendo soltero”.

