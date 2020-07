La policía ejecuta arrestos después de tiroteos contra ciclistas en Coachella y Rancho Mirage

Kunamundo

La policía del Valle de Coachella estaba investigando dos tiroteos no relacionados el jueves por la mañana, uno en Coachella y el otro en Rancho Mirage. Ninguno de los dos fue fatal.

En un comunicado, el Departamento de Sheriffs del Condado de Riverside dijo que los diputados encontraron víctimas que fueron sufrieron disparos mientras montaban en bicicleta en el área de la calle Camacho y la avenida 52 aproximadamente a las 12:45 a.m.

Según los informes, fueron apuntados por un sospechoso que salió de un coche de pasajeros Blanco.



Los diputados dijeron que localizaron al vehículo sospechoso y al sujeto que fue identificado positivamente como Eduardo González, de 34 años, de Coachella.

Los diputados también localizaron tres pistolas cargadas dentro del vehículo y algunos casquillos gastados en la escena.

González fue arrestado por asalto con un arma mortal y múltiples violaciones de armas de fuego.



En Rancho Mirage, una segunda investigación estaba en marcha el jueves por la mañana sobre un tiroteo nocturno que involucraba a un hombre que conducía en un coche.

Un hombre que sufría una herida de bala que no amenazaba su vida entró en la sala de emergencias de eisenhower a las 2:30 a.m.

Los agentes dijeron que hablaron con el hombre, quien dijo que no sabía quién le disparó mientras conducía en la ciudad.

No había indicios de que los dos tiroteos estuvieran conectados de ninguna manera.