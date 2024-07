Cientos de mexicanos huyeron de la delincuencia a Guatemala; Gobierno de México dice que trabaja para garantizar su retorno

“Ahí están enfrentados dos grupos y las comunidades están siendo forzadas a apoyar a un grupo o a otro. Entonces, estamos trabajando, aquí he hecho yo un llamado para que no se participe, que no se conviertan en base social de estos grupos de la delincuencia”, indicó López Obrador, quien agradeció a las autoridades guatemaltecas por asistir a las personas que huyeron a ese país.

