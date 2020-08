El condado de Riverside supera los 40.000 casos de coronavirus…

Kunamundo

Cambios de hoy;

Se informaron nuevos casos de coronavirus 711 nuevos casos de coronavirus desde el jueves en todo el condado de Riverside. Esto eleva la cantidad total de casos a 40 452.

Riverside County public information officer Brooke Federico confirmed that technical difficulties in the reporting of cases since last Wednesday. The county has been reporting lower than expected case increases due to technical difficulties with the state's CalREDIE system.



La oficial de información pública del condado de Riverside, Brooke Federico, confirmó las dificultades técnicas en la notificación de casos desde el miércoles pasado.

El condado ha estado reportando aumentos de casos inferiores a los esperados debido a dificultades técnicas con el sistema CalREDIE del estado. El problema no ha afectado al condado de hospitalización y muerte del condado. Federico dijo que las autoridades creen que el virus se está desacelerando en el condado de Riverside.