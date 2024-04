Denunciantes de Harvey Weinstein quieren un nuevo juicio tras anulación de condena por violación y agresión

En reacción a la anulación de la condena de Weinstein, Hill declaró: “Hemos visto que no se avanza en la resolución de los desequilibrios de poder que permiten que se produzcan abusos y que las agresiones sexuales siguen siendo un problema generalizado. Muchos sobrevivientes no recurren a la justicia porque creen que no se hará nada. La decisión de hoy subraya la urgente necesidad de cambios sistémicos en nuestras instituciones, y redobla nuestro compromiso con los sobrevivientes para impulsar las políticas y los sistemas que garanticen la rendición de cuentas y propicien lugares de trabajo libres del comportamiento que impulsa la necesidad de estos sistemas en primer lugar”.

“Estoy profundamente entristecida y absolutamente devastada por la sentencia de hoy”, dijo Dulany a CNN. “Hay tantas de nosotras que vivimos en silencio con nuestras historias durante años, por miedo a las represalias y con la creencia de que no podíamos buscar y conseguir justicia. Lo que Harvey Weinstein nos hizo afectó a nuestras vidas y carreras de formas de las que nunca nos recuperaremos. Lo que ha ocurrido hoy es una parodia de la justicia, pero no me sorprende. El sistema judicial necesita una profunda reforma. Este es un terrible revés para las sobrevivientes de todo el mundo que tienen el valor de contar sus historias de abusos”.

“Preparar el juicio me llevó dos años de mi vida. Tuve que revivir el trauma de la agresión todos los días. Pero desde la sentencia de hoy, la gente me ha preguntado si me arrepiento de haber testificado”, dijo Dunning. “Y mi respuesta es un rotundo: ‘No'”.

