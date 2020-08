Inicia el reto de las clases virtuales para DSUSD

Kunamundo

El Distrito Unificado Escolar de Desert Sands inició sus actividades de manera virtual este miércoles, pero varios alumnos no pudieron conectarse con sus maestros.

Cerca de 28,000 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Desert Sands regresaron a clases el miércoles.

Pero el primer día de clase distancia le dio más de un dolor de cabeza a Israel Grano.

"Tienen 6 meses sin ir a la escuela, estoy seguro que muchas de las cosas que aprendieron ya ni se acuerdan" , comentó Grano.

Grano se opone a las clases en línea y ahora tiene más argumentos después que tuvo problemas en acceder a los portales de las clases de sus tres hijas.

"Se van atrasar, algunos en lecturas otros en matemáticas, es una de las cosas que me preocupa", agregó Grano.

Ante la falla de conexión el distrito escolar envió un comunicado informando que se encuentran resolviendo los problemas técnicos.

"El distrito en estos momento pide comprensión mientras navegan los nuevos retos" , informó Mary Perry, portavoz del distrito escolar.

"Si no tenemos esa paciencia y ese entendimiento, esas asociación de padres y maestros, no va funcionar y entonces los alumnos no van a poder aprender", dijo el director de la primaria Andrew Jackson, el Dr. Jose Montaño.

Los pasillos silenciosos y los salones vacíos provocaron sentimientos encontrados para el director Dr. Montaño.

“Hay que mantener en mente que los maestros y las maestras se han dedicado todo el verano para este momento y hay que darles la oportunidad de que se desarrollen y se destaquen en estos nuevos tiempos", indicó el Dr. Montaño.

Las clases virtuales son la nueva realidad por la que apuesta el sistema educativo y que continúa generando ansiedad en padres como a Grano.

"Con esto que está pasando, otro año se me va atrasar, ¿Qué es lo que se está perdiendo de la educación que debería tener?" concluyó Grano.

El distrito reporta que la mayoría de los problemas técnicos del día de hoy se han solucionado.

Para los que aún continúan con problemas pueden comunicarse al distrito al 760-238-9815.