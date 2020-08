EXCLUSIVA: Habla la familia del hombre que murió en manos de la policía en Rancho Mirage

Kunamundo

Casi dos semanas después que un hombre perdiera su vida en un tiroteo en manos de un oficial en Rancho Mirage, familiares hablan exclusivamente con Telemundo 15.

Con un altar en la sala de su hogar Longina Perez Monroy honra la memoria de su hijo Jeffrey Monroy.

"Estoy destrozada, siento que me arrancaron mi corazón", dijo Monroy.

Mientras prepara los servicios fúnebres de su hijo, preguntas sobre cómo murió siguen en su mente.

"Mi hijo no era rata, no era perro, no era un puerco para que lo trataran así y lo mataran", agregó Monroy.

Jeffrey Monroy, de 33 años, perdió su vida el 7 de agosto cuando las autoridades respondieron a un llamado de una persona sospechosa en Rancho Mirage.

Según el Departamento del Alguacil del Condado de Riverside, Monroy fue baleado por un agente uniformado después que Monroy apuñaló a un oficial con un destornillador varias veces en el cuello y en la cabeza.

"Mi hijo no era malo, mi hijo era bueno, toda la gente que lo conoce, lo conoce por bueno no por malo" , señaló Monroy.

Longina cuenta que su hijo estaba trabajando limpiando albercas con su hermano quien presenció los hechos del altercado.

"Fue una angustia para mi cuando me enteré que recibió cuatro balazos por atrás. Mi hijo grande vio cuando cayó a los pies", dijo Monroy.

Los investigadores se negaron a confirmar el número de disparos, sin embargo Longina suplica que se haga público el video del enfrentamiento.

"Porque no le tiro yo no sé para los ojos, a los pies, pero que no me lo hubiera matado”, dijo Monroy.

Entre fotos de su graduación de la secundaria Palm Springs y recuerdos de visitas a Guatemala, Longina confía en su fe para poder sobresalir este momento difícil.

"Mi hijo está dormido, está muerto, pero dios lo tiene en un mejor lugar", concluyó Monroy.

En un comunicado el Departamento del Alguacil del Condado de Riverside nos informó que continúan investigando el tiroteo y revelarán la grabación del enfrentamiento dentro de los próximos 45 días.