Cierres de carriles planeados esta semana en el I-10, entre Cabazon y Banning Interestatal 10

Un carril en dirección este en la Interestatal 10 entre Banning y Cabazon se cerrará a lo largo de secciones escalonadas de la carretera durante dos noches esta semana por obras viales, anunció Caltrans el viernes.

El Proyecto de Rehabilitación del Pavimento de la I-10, también llamado I-10 Tune-Up, está entrando en su sexto mes, y los equipos han estado mejorando gradualmente casi 20 millas de la carretera entre Beaumont y la Ruta estatal 111 al norte de Palm Springs. El trabajo nocturno estaba programado para comenzar nuevamente el domingo y terminar el martes. Los equipos cerrarán un carril en dirección este en la arteria de cuatro carriles a intervalos escalonados entre Ramsey Street en Banning y Malki Road en Cabazon para instalar barreras protectoras para los trabajadores entre las 7 p.m. y 6:30 a.m. PUBLICIDAD Los equipos del lunes también estaban programados para reiniciar el trabajo diurno durante la semana laboral entre las 7 a.m. y las 6 p.m. dentro del mismo tramo de la carretera, aunque los cierres de carriles o rampas durante el día no acompañarán el trabajo, dijo Caltrans. Caltrans desplegó un carril de cruce temporal a lo largo de unas cinco millas de la carretera entre Banning y Cabazon el 31 de julio como parte del proyecto. El carril temporal de aproximadamente cinco millas se construyó para permitir que el tráfico en dirección este cruce hacia el lado opuesto de la carretera para evitar cierres de carriles durante el día asociados con el proyecto, según Caltrans. El I-10 Tune-Up incluye el reemplazo de barandas, repavimentación de carriles exteriores, reemplazo de losas en carriles interiores y mejora de varias rampas de entrada y salida para cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. El proyecto de $ 210 millones está financiado principalmente por el impuesto estatal a la gasolina y el resto a través de fondos federales, así como algunos fondos del estado, según Caltrans. El trabajo está programado para finalizar a fines de 2022.