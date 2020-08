Impulsan grupo de apoyo para padres del Valle de Coachella con hijos de necesidades especiales

Kunamundo

Las redes sociales se han convertido en una plataforma poderosa de comunicación y ahora una mujer del Valle de Coachella busca ayudar a familias con hijos de necesidades especiales a través de ellas.

En la casa de Emma Quintero, su amiga Angélica Douglas, su hija Jackeline y su compañero de clases Lupe platican sobre sus sueños.

Jackeline sueña con un día montar un cabello, mientras que su compañero de clases Lupe espera un día poder proteger a su comunidad.

"Mi sueño es poder ser un policía para cuidar a la ciudad'', dijo Lupe.

Lupe y Jackeline son dos jóvenes de 21 años con necesidades especiales.

Sus metas tocaron el corazón de Emma y la impulsaron a crear el grupo Cumpliendo Sueños en Facebook.

"Cuando empecé a trabajar con ellos, me enamoré de ellos", comentó Quintero.

Su misión principal es ayudar a padres y a madres estar más consciente de los servicios disponibles para ayudar a sus hijos.

"Me di cuenta que hay demasiada ayuda, pero que a veces los papás no acceden a esas ayudas porque tiene limitaciones como el idioma, les da pena, o no saben a dónde dirigirse", agregó Quintero.

Hoy en día el grupo apenas cuenta con 168 miembros de la comunidad del Valle de Coachella.

"Yo me siento contenta porque podemos hablar de las cosas que ellos necesitan y los unos a los otros podemos apoyarnos y decirnos, mira yo fui a este lugar y me ayudaron", dijo Angelica Douglas.

La mamá de Jacqueline es un miebro del grupo, ella espera que el grupo una a familias enfrentando los retos de criar un hijo con discapacidades.

"Porque nosotros como padres hispanos nos sentimos que por el idioma no buscamos las ayudas necesarias", dijo Douglas.

El grupo apenas tiene dos meses de haberse creado y la pandemia ha frenado muchos de sus planes.

Sin embargo, las sonrisas de Lupe y Jackeline impulsan a Quintero a continuar en su misión de empoderar a familias con valiosa información

"Hay demasiada ayuda pero a veces la gente no lo sabe", concluyó Quintero.

Si usted le interesa formar parte de este grupo este es el enlace.