Vuelven a abrir los salones de belleza, barberías en el Valle de Coachella

A partir de hoy peluquerías y salones de belleza en el condado de Riverside pueden abrir sus puertas con ciertas restricciones después de haber sido obligados a cerrar el mes pasado por órdenes del gobernador.

El letrero de bienvenida hoy vuelve a encender y los sonidos de las maquinillas de pelo una vez más resuenan en la barbería El Matador Cutz.

“No podíamos ganar dinero” , comentó Mario quien trabaja en la barbería El Matador Cutz.

Mario ha estado listo para volver a trabajar desde que el estado cerró los interiores de los salones de belleza por segunda vez en julio.

“Este es nuestro trabajo donde ganamos dinero para proveer para la familia y pues obvio tenemos que trabajar”, agregó Mario.

Este lunes, él y varios de sus compañeros, regresaron a trabajar tras el nuevo plan anunciado por el estado que monitorea el porcentaje de propagación y el porcentaje de casos positivos.

“Vamos estar listos protegiendo al cliente”, añadió Mario.

El dueño del establecimiento, Randy caballero, dice que el anuncio es una noticia bien recibida.

“Estamos tomando nuestras medidas de precaución para evitar otro cierre”, comentó Caballero.

Algunas de las medidas que Caballero está tomando incluyen limitar el número de personas dentro de su establecimiento y requerir a sus empleados cumplir con normas de higiene.

“Nos cambiamos los guantes con cada cliente, desinfectamos las máquinas, usamos desinfectador de mano y obviamente las mascarillas”, indicó Mario.

El último cierre del sector de belleza permitía que estilistas ofrecieran cortes al aire libre.

“Eso estaba muy difícil”, agregó otro barbero de El Matador Cutz, Angel Villareal

Villarreal espera que la reapertura del salón lo ayude a él y a sus compañeros a recuperarse económicamente.

“Lo que hago aquí es mi pasión, cuando alguien me habla y no lo puedo hacer, no me siento bien porque el servicio que hago es muy importante para que la gente se sienta bien”

Los salones de uñas en el condado aún sólo pueden ofrecer servicios al aire libre.

Mientras que los centros de tatuajes se mantienen cerrados por el momento.