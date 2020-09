Encuentran cuerpo en Whitewater

Kunamundo

El Departamento del Sheriff del Condado de Riverside confirmó que un cuerpo fue encontrado en el río Whitewater fuera de la autopista 111 el domingo.

Según el sargento Pecoraro, oficial de información pública del Departamento del Sheriff, los delegados fueron alertados primero de una llamada de un posible cuerpo en el agua aproximadamente a las 5:12 p.m.

El Departamento de Bomberos de Palm Springs fue llamado para ayudar en lo que primero fue un rápido rescate acuático, sin embargo, los diputados terminaron encontrando a un hombre fallecido en el agua.

Se llevó a cabo una investigación de muerte y llevó a los diputados a determinar que no hubo juego sucio involucrado en la muerte. Pecoraro añadió que la investigación sigue activa y en curso. No hay información adicional disponible en este momento.

La identidad del varón fallecido no será liberada hasta que se notifique a los parientes más cercanos.

