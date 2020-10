Avanza la construcción de la Casa de los sueños del Hospital St Jude

Kunamundo

Se cristaliza el proyecto de la casa de los suenos del Hospital St Jude, esta mañana vaciaron el cemento de la residencia que se rifara y cuyos fondos recaudados estaran encaminados al Hospital St Jude.

El Canal 3 kesq, Telemundo 15, y La Poderosa 96.7 FM se unieron en este proyecto con el Hospital y la compañia constructora GHA , The Warburton, and Fortem Financial.

St. Jude Dream Home

La casa de los sueños estara localizada en la Comunidad cerrada Genesis en Millennia Way en la Ciudad de Palm Desert. La casa esta construida por la compania local GHA y tiene un valor Estimado de $575,000!