Condado de Riverside bajo la lupa del Estado por aumentos de casos de Coronavirus

El Estado no tomará una decisión sobre si trasladar al Condado de Riverside de vuelta al nivel más restrictivo o "púrpura", anunció el Dr. Mark Ghaly el martes el Secretario de Salud y Servicios Humanos de California. El condado permanecerá en el nivel rojo hasta que se tome una decisión. Los funcionarios del condado confirmaron que la decisión podría anunciarse ya el próximo martes.





Ghaly dijo que el estado ha estado monitoreando el Condado de Riverside, ya que el condado estaba en peligro de no cumplir con los umbrales requeridos para permanecer en el nivel rojo. El condado de Riverside no cumplió con el umbral, pero Ghaly dijo que el estado trabajará con el condado para entender mejor dónde difieren los datos antes de llegar a una decisión final". No hay una buena manera de decirlo, pero tanto nuestra tasa de positividad como nuestras tasas de casos siguen aumentando", dijo el Dr. Cameron Kaiser, Oficial de Salud del Condado de Riverside, a la Junta de Supervisores el martes pasado por la mañana.



"Nuestra tasa de casos ajustada, según la cual el estado, está entrando de nuevo en el nivel púrpura", dijo Kaiser la semana pasada. "Si la tendencia continúa, el Estado nos informará la posibilidad de retroceder".

Ir hacia atrás significaría volver al nivel púrpura o más restrictivo.

Moverse al nivel púrpura también tendría un impacto en las escuelas locales. Actualmente, las escuelas pueden abrir con instrucción en persona sin exención. En el nivel púrpura, eso cambiaría. Actualmente, los tres distritos están preparando planes para la instrucción en persona.