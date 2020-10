Director de Escuela Pre -escolar en Palm Desert dá positivo al Covid-19 padres revelan videos de maestros sin mascarillas en el establecimiento

Kunamundo



La Iglesia Presbiteriana Comunitaria de la Academia de Palm Desert está cerrando el resto de la semana después de que el director de la escuela al parecer dio positivo por el coronavirus. A algunos padres les preocupa que la escuela no esté completamente segura en medio de la pandemia

Uno de los padres envió un video a News Channel 3, mostrando a un maestro que vio -la cara descubierta- recogiendo a un niño de otro padre.

Los procedimientos de seguridad del coronavirus de la escuela establecen: "Los maestros usarán revestimientos faciales".

Uno de los padres -que eligió permanecer en el anonimato- dijo en un comunicado: "Nos dijeron que los maestros usarían máscaras y varios no usarían máscaras. El director también parece no siempre usar una máscara porque hemos tenido conversaciones con ella durante las cuales no llevaba una máscara".

El director de la escuela Reichel Ainsworth ha dado positivo por coronavirus, según correos electrónicos de la propia Ainsworth, remitidos a News Channel 3 por un padre. El correo electrónico dice que estará fuera por 10 a 14 días.

La escuela no respondió a nuestras preguntas ni confirmó si Ainsworth dio positivo, pero proporcionó a News Channel 3 la siguiente declaración:

"Con el fin de proteger la salud de todos los involucrados, estamos cerrando los próximos dos días, dando a la instalación una limpieza profunda, haciendo que cada maestro sea probado, obedeciendo las directrices de los CDC, para que podamos abrir cuando sea seguro".

Mientras que la escuela estará cerrando sus puertas por unos días, algunos padres temen que no sea lo suficientemente largo debido al período de incubación.

Uno de los padres dijo en un comunicado: "No enviaremos a nuestro hijo de vuelta el lunes porque la escuela sólo cerró durante dos días y queremos ver si alguien más da positivo antes de enviarlo de vuelta".

Según el mensaje de Ainsworth a las familias, ella tiene una interacción limitada con los estudiantes. News Channel 3 intentó ponerse en contacto directamente con Ainsworth, pero aún no ha recibido respuesta.