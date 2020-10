Faltan 19 dias para las elecciones y en Palm Desert una latina hace historia al ser la primera en tener la posibilidad de ocupar una silla en el concilio

Kunamundo



Por primera vez la ciudad de palm desert votara por sistema de distritos para que los residentes tengan una mayor representacion.

Susan weber ha estado sirviendo como concejal de la ciudad desde el 2012 indica enforcarse en la transparencia del gobierno de su ciudad y continuar con una vision comunitaria.

"To finish up san pablo so we have a link from civic center all the way down to el paseo. We are kind of defining the corner of 111 and san pablo as being our downtown"

Traduccion:

Finalizar la calle san pablo desde el civid center hasta el pasei , y de esta manera definir la esquina de la 111 y la calle san pablo como nuestro nuevo centro de la ciudad "

"We want to make it more welcoming and inviting so people come to stay with us"

Traduccion

Queremos hacer una ciudad mas acogedora

Karina quintanilla s una educadora ha sido residente de palm desert durante los ultimos 18 anos.

Y si fuera elegida seria la primera latina en el concilio de la ciudad.

Quintanilla esta complacida de la distribucion de la ciudad por distritos.

"So that people that are in that area can have representation so the neighbors can say this is what I'm comfortable with, this is not what I want"

Ambas candidatas estan de acuerdo en brindar proyectos de vivienda accesible

"Whether it's making sure that older americans can live with independence and dignity as much as possible or it's our forthcoming students and faculty, they need affordable places to live"

El distrito 1 tiene una silla para llenar mientras el distrito 2 tiene 4 candidatos y 2 sillas para llenar.

Kathleen kelly es una de las candidatas que termina su rimer termino corre por una reeleccion y tiene 30 anos de experiencia en resolucion de conflictos.

"The primary thing that I hope to accomplish is to unify our community around the safe practices to defeat this pandemic"

Traduccion :

Una de las primeras cosas que espero lograr es unificar a las comunidad sobre practicas seguras para superar esta pandemia,

Gina nestande (nist-andy) es la actual alcaldesa de la ciudad busca la releccion y considera que lidero con exito la ciudad durante estos tiempos.

"The city started right away with a $2 million economic program to help our small businesses."

Traduccion:

La ciudad comenzo inmediatamente con un programa de 2 millones de dolares para apoyar nuestros pequenos negocios.

Espera terminar los proyectos que comenzo hace 4 anos entre ellos el paseo peatonal desde la san pablo hasta vivienda accequible

Steven moyer -- avalado por el congresista raul ruiz -- es un abogad con 40 anos de experiencia profesor y llama la atencion por mas responsabilidad por parte de los lideres de la ciudad por la falta de preparacion durante la pandemia

"You can't have the businesses reopening and staying open if residents aren't healthy and doing what they're supposed to do to stay healthy…Like wearing masks"

"Usted no puede abrir negocios si los residentes no estan saludables y haciendo lo que deben hacr para protegerse como usar mascarillas,"

Ademas critico la falta de regulaciones en el sistema de control de casas de renta temporal en la ciudad sobre todo en epoca de difusion del covid-19

Evan trubee -corre por el distrito dos , es una comerciante de una empresa de turismo local ha vivido urante los ultimos 27 anos en la ciudad y busca apoyar a los pequenos negocios y abordar el tema de las casas de renta temporal ademas de decisiones que afecten el estilo de vida de los residentes

En sus manos estara elegir su proximo representante para la ciudad de palm desert que cuenta con unos 56 mil residentes permanentes y unos 32 habitantes de temporada