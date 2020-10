Abren centros de votación en el Valle de Coachella

Kunamundo

Comienza la cuenta regresiva para alzar su voz y tomar parte de una de las elecciones más polémicas de los últimos años.

Aunque el día oficial para las elecciones es el próximo martes, 3 de noviembre, los electores pueden votar en forma anticipada este fin de semana.

La votación para las elecciones 2020 ya están en marcha y si usted aún no ha entregado una boleta, el Condado de Riverside abrirá 130 centros de votación a partir de mañana sábado 31 de octubre hasta el 3 de noviembre.

“Simple y sencillamente, no son asignados y usted puede acudir al que usted desee”, informó la portavoz del Condado de Riverside, Yaoska Machado.

Los centros fueron diseñados para aquellas personas que quieren emitir su boleta en persona o para quienes necesitan ayuda de manera fácil y rápida.

La Oficina de Registro Electoral del Condado de Riverside presentó una de las oficinas, demostrando la distancia entre las máquinas de votación.

Se les pedirá a los electores que usen un cubrebocas.

“Es muy importante evitar la propagación del coronavirus, practicar el distanciamiento social”, indicó Machado.

Pero si prefiere evitar las filas, también tiene la opción de dejar las boletas que se enviaron a cada votante registrado en el estado debido a la pandemia,

en los buzones oficiales localizados en los centros de votación

“Es muy importante que firme ese sobre, sin esa firma su voto no va poder ser contado” comentó Machado.

Si la idea de mandar su boleta por correo aún le causa inquietud y cuenta con preocupaciones de salud también tiene la opción de votar desde su auto en estos centros electorales.

“Que no se asuste, que no se dejen llevar porque hay una pandemia que no se puede votar, eso no es cierto”, agregó Machado.



Para aquellos que todavía no se han registrado o se les ha perdido su boleta, los centros pueden ayudarlo.

“Usted puede incluso registrarse para votar el mismo día de la elección, es muy importante que salgan a votar”, concluyó Machado.

En la Ciudad de Coachella:

La biblioteca pública: 1500 6th Street

El Centro Comunitario de La Ciudad de Coachella: 51251 Douma Street

En la Ciudad de Indio:

En la biblioteca publica: 200 Civic Center Mall

El centro de adolescentes: 81678 Avenue 46

La antigua estación de policía: 82867 Miles Avenue

La oficina del Condado de Riverside de Educación: 47110 Calhoun Street

Shadow Hill High School: 39225 Jefferson Street

Oprima aquí para mapa interactivo de las locaciones