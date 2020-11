Década después, familia busca respuestas por el asesinato de Yanize Mora…

Kunamundo

Han pasado diez años desde la muerte de Augustine García de 20 años y Yanize Mora de 16 años, quienes fueron asesinados a tiros en una comunidad de Cathedral City donde vivian. Ahora, la familia de Mora continúa buscando respuestas mientras el asesinato sigue sin resolverse.



Han pasado diez años. Martha Ohly y Maria Mora siguen pidiendo respuestas por el asesinato de Yanize Mora, de 16 años. “A veces miro hacia las estrellas por la noche y le digo, 'estabas decidida a hacernos fuertes, ¿no? Porque tu mamá también se está poniendo porque podemos hablar por nosotros mismos'. Ahora y creo que eso vino con la rabia de perderla ". Mora y su novio, Moisés Sanudo estaban paseando a su bebé Isaiah a la casa de su abuela en Cathedral City cuando pasó un automóvil y alguien les preguntó "¿de dónde eres?" Se hicieron disparos.



Se disparó a seis personas. Mora y otro hombre, Agustín García, murieron. El padre y el bebé de 3 meses fueron golpeados, pero sobrevivieron.", dijo Ohly. "Tuvo que ir a terapia, tuvieron que hacer muchas cirugías en su pequeña pierna". Desde 2011, la familia ha tratado de mantener viva su historia a través de eventos especiales de recuerdo frente al Ayuntamiento de la Catedral el 2 de noviembre. "La estación de policía está justo al otro lado de la calle y son la atención que queremos", dijo Ohly. "Queremos que sepan que la familia todavía está aquí, por favor no la olviden". Vestida con camisas negras con la cara de mora, su familia compartió algunos de sus recuerdos de la infancia como su libro favorito, la camioneta negra que le encantaba usar y su diario. "Y le hizo preguntas como quién te estaría esperando y ella anotó quién la estaría esperando", dijo Ohly. La policía dijo que pasaron varios meses siguiendo las pistas, pero este caso aún permanece abierto. "Justicia", dijo María Mora. "Eso es todo, y no me refiero a que alguien salga y se venga de otra persona. Queremos la ley", dijo Ohly. "Queremos justicia." Declaración completa de Cathedral City: "Como se puede imaginar, este caso atrajo mucha atención de los medios cuando ocurrió cuando Augustine como Yanize perdieron la vida en el vecindario en el que crecieron.

El departametno de policia pasó varios meses haciendo un seguimiento de todas las pistas y realizó numerosas entrevistas con cualquiera que pudiera posiblemente tenga información sobre los sospechosos responsables de las horribles muertes. Con el paso del tiempo, nuestra agencia recibió cada vez menos llamadas telefónicas y se quedaron solo con rumores y especulaciones que tampoco resultaron fructíferos. Este caso permanece abierto hasta que los sospechosos sean llevados ante la justicia . " Si tiene alguna información, comuníquese con Rick Sanchez, Sargento Detective Bureau al 760-202-2488