Pruebas gratuitas de COVID-19, en Palm Springs

Convention Center comienzan el martes .

Las pruebas gratuitas de coronavirus se ofrecerán en el Centro de Convenciones de Palm Springs mañana y miércoles.

El evento de prueba, solo con cita previa, está siendo organizado por el Sistema de Salud de la Universidad de Riverside.



Se pueden programar citas para el evento de prueba de Palm Springs para varios horarios entre las 8 a.m. y las 2:30 p.m. llamando al 800-945-6171 o en línea en www.rivcoph.org/coronavirus. Si bien las pruebas son gratuitas y abiertas para quienes no tienen seguro médico, los funcionarios instaron a las personas a traer la información de su seguro para que el condado pueda facturar a esas compañías. A quienes se sometan a las pruebas y proporcionen la información de su seguro no se les cobrará un copago ni ninguna otra tarifa, según la Oficina de Turismo de Palm Springs. Los funcionarios de salud del condado de Riverside han enfatizado que el aumento de las pruebas es crucial para que el condado avance con éxito en el marco de reapertura del estado.