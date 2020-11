Kunamundo

Proposición 15: Miles de millones en ingresos fiscales para las escuelas de California y los gobiernos locales en cuestión

Randy Ernst es propietario de Pro-Tech Mats Industries en Thousand Palms. También es propietario del edificio, y se encuentra entre los propietarios de negocios y propietarios que observan con gran interés los rendimientos de la Proposición 15. Eso es porque se espera que su costo de hacer negocios aumente si pasa 15.



"Creo que deberían conseguir ese dinero de los impuestos en otra parte. Esto hará que sea realmente difícil para las empresas de California", dijo Ernst. La Proposición 15, si se aprueba, permitiría a los condados gravar los edificios comerciales e industriales a su valor actual de mercado, en lugar del valor en el momento en que se compró la propiedad. Los ingresos fiscales recaudados irían a escuelas y gobiernos locales con problemas de liquidez.



Si bien apoya la educación, Ernst dice que hacer negocios en California ya es lo suficientemente costoso y espera que la proposición 15 no pase. "Si aprobaron el proyecto de ley, no estoy diciendo que saldremos y subiremos nuestros precios, pero tendremos que averiguar cómo nos afecta". dijo Ernst. Si se aprueba 15, los ingresos fiscales para el estado de California serían significativos, oscilando entre $ 8 mil millones y $ 12,5 mil millones al año. La Proposición 15 cuenta con un fuerte apoyo de una larga lista de sindicatos, incluidos los sindicatos estatales de maestros, el partido democrático estatal y la ACLU. Los educadores sostienen que la financiación es necesaria para mantener el presupuesto de educación del estado. Jon Coupal, presidente de la Asociación de Contribuyentes de Howard Jarvis, dice que si 15 es derrotado, la votación reafirmaría el voto de los californianos en 1978 para aprobar la Proposición 13, que limita los aumentos anuales de impuestos a la propiedad. "Representa el mayor aumento de impuestos a la propiedad en la historia de California y no creo que la gente, ya sea demócrata o republicana, no creo que esto sea un tema partidista", dijo Coupal.