Steven Hernandez se adjudicó la victoria…

Ayuntamiento de Coachella: una nueva incorporación para reemplazar a un titular El alcalde titular, Steven Hernández, se adjudicó la victoria en la carrera por la alcaldía el miércoles por la mañana en Facebook. Él dijo, Muchas gracias Coachella por creer en mí y concederme otros 2 años para servir como tu alcalde. Tenemos mucho trabajo por hacer y nos sentimos honrados por su voto de confianza para seguir haciendo avanzar a Coachella. Quiero agradecer a todos los que participaron en mi campaña, especialmente a mi esposa e hijos, por brindarme un apoyo incondicional durante estos últimos tres meses. ¡Gracias a mi equipo de campaña! Lo hicimos. # CoachellaCares # MovingCoachellaForward ".



Hernández agregó: "También quiero agradecer a Lesly Figueroa. Lesly es una gran líder para nuestra ciudad y realizó una campaña muy exitosa. ¡Esperamos que continúe con su voz en nuestra ciudad y esperamos trabajar con ella!"



En la carrera por el consejo de la ciudad, uno de los principales votantes no es un titular. Denise Delgado se muestra líder en las encuestas. Después de ella está el titular Emmanuel Martínez. Si Delgado logra la victoria, reemplazará al titular Philip Bautista en el ayuntamiento de Coachella. Hablamos con Delgado antes de las elecciones. Ella dijo: "Creo que tengo suficiente experiencia y que he aprendido lo suficiente de la comunidad para poder representarlos a todos y asegurarme de que sean parte de la toma de decisiones". Hablamos con Martínez antes de las elecciones. Dijo: "Voy a seguir sirviendo porque soy un apasionado de mi ciudad y trato de hacerla un lugar mejor no solo para mis hijos, sino para los niños de todos y para todos, jóvenes y mayores".