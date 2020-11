La ciudad de Coachella ofrece pruevas de COVID-19…

Kunamundo

Gratuitas y vacuna contra la gripe el 9 y 10 de noviembre



La ciudad de Coachella ofrecerá pruebas gratuitas de coronavirus y vacunas contra la gripe la próxima semana en el estacionamiento de Bagdouma Park en Frederick Street, cerca de Avenue 51.



Las pruebas y las vacunas se llevarán a cabo en un evento drive-thru / walk-thru que tendrá lugar el 9 y 10 de noviembre.



El evento está siendo organizado por la Central Neighborhood Health Foundation en asociación con la Ciudad de Coachella. Llame al 844-660-9086 o haga clic aquí click here para programar una cita. Las citas se pueden programar entre las 10 a.m. y las 4:00 p.m. El condado de Riverside está buscando realizar pruebas a al menos 52,500 personas por semana para salir del nivel de reapertura más restrictivo del estado. Los números más altos de las pruebas ayudarán a los funcionarios de salud a identificar los puntos críticos de propagación en la comunidad y aislar a aquellos que pueden o no tener síntomas y están propagando la enfermedad sin saberlo.