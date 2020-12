Nuevo restaurante en Palm Springs celebrará una feria de empleo el 1 de diciembre…

Kunamundo

El restaurante más nuevo de Palm Springs, 1501 Uptown Gastropub, está buscando contratar y está organizando una feria de empleo para posibles empleados el martes 1 de diciembre. La feria de empleo se realizará de 10 a.m. a 4 p.m. 1501 Uptown Gastropub está ubicado en 1501 N Palm Canyon Drive, cerca del hotel Arrive.



El restaurante busca cubrir los siguientes puestos de tiempo completo y de medio tiempo:

Gerentes Cocineros, Cocineros de preparación, Corredores de comida Servidores, Camareros Asistentes de servicio / Bussers Mayordomo Se le pide que traiga su currículum a la feria de empleo.



1501 Uptown Gastropub es copropiedad de Willie Rhine de Eight4nine Restaurant y Chad Gardner de Roly China Fusion y 533 Viet Fusion. Ofrecerá un ambiente gastronómico animado con una cocina de pub elevada, cócteles ingeniosos, cervezas de barril artesanales y una hospitalidad de primer nivel. 1501 estará abierto siete noches a la semana y los sábados y domingos para el brunch. No se sabe cuándo abrirá 1501 Uptown Gastropub click here to check out its website.