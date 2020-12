El condado de Riverside informa 1,148 nuevos casos, 15 muertes y 11 pacientes más en la UCI desde el jueves

Kunamundo



Cambios de caso: El condado de Riverside informó 1,148 nuevos casos desde el jueves. Esto eleva el número total de casos a 87,945.

El gobernador Gavin Newsom anunció una nueva orden regional de quedarse en casa que se activará cuando menos del 15% de las camas estén disponibles en las UCI para las redes de hospitales regionales.

Newsom dijo que la orden no está actualmente en vigor para ninguna de las regiones, sin embargo, eso podría cambiar en los próximos días. Cuando la nueva orden entre en vigor, el estado les ordenará cerrar peluquerías y barberías, limitar las tiendas minoristas al 20% de su capacidad y solo permitirá que los restaurantes ofrezcan comida para llevar y entrega a domicilio. Los viajes no esenciales también serán limitados, pero el gobernador no ofreció detalles al respecto en este momento.