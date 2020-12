27 empleados de la policía de Palm Springs…

Kunamundo

Están fuera debido a COVID; Respuesta a llamadas no afectadas

El Departamento de Policía de Palm Springs reveló que nueve empleados dieron positivo por el coronavirus. Actualmente, 27 miembros jurados y / o no jurados de varias áreas de PSPD no pueden trabajar debido a una prueba positiva, a las pautas de cuarentena de exposición a COVD-19 o al cuidado de los miembros de la familia afectados, reveló el departamento en Facebook. the department revealed on Facebook

El capitán Mike Kovaleff escribió que la mayoría de los empleados afectados fueron puestos en cuarentena estrictamente debido a las pautas de exposición y dieron negativo, permanecieron asintomáticos y se espera que vuelvan a trabajar en los próximos días.



El brote no ha afectado la respuesta de la policía a las llamadas de servicio, confirmó Kovaleff. Las vacantes de personal están siendo cubiertas por personal de otras áreas del Departamento de Policía. Kovaleff agregó que existen planes adicionales en caso de que haya escasez de personal que afectará la capacidad del servicio.



El comandante Julio Luna del Departamento de Policía de Cathedral City, también confirmó a News Channel 3 que tienen a un oficial fuera debido a una exposición en servicio que ocurrió la semana pasada, sin embargo, el individuo no es positivo. Simplemente están fuera por precaución. El CCPD también tiene a otros dos miembros del personal para realizar pruebas positivas. Ninguna área del edificio de CCPD está cerrada y ninguna división dentro del departamento está cerrada. Doria Wilms, portavoz del Departamento de Policía de Desert Hot Springs, confirmó que un oficial está pendiente de los resultados de las pruebas debido a una posible exposición al COVID-19. Actualmente no hay casos positivos en el departamento.