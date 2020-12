Dónde conseguir una comida navideña gratis en el Valle de Coachella para los necesitados…

Kunamundo



Esta Navidad, hay algunos lugares que ofrecen comidas gratis a personas necesitadas en el Valle de Coachella.

Hoy, el Centro Galilee en La Meca está repartiendo alimentos a los necesitados a partir de las 2 p.m. hasta las 4:30 p.m. ubicado en 66101 Hammond Rd, Mecca, CA 92254.

En Well in the Desert ubicado en 441 S Calle Encilia, Palm Springs, CA Las comidas 92262 se entregarán desde el lunes 21 de diciembre hasta la víspera de Navidad el jueves 24 de diciembre. Las personas que necesiten una comida deberán venir a Well in the Desert a partir de las 2 p.m. a las 3 p.m. para recibir una comida.

Vincent Corrales, también conocido como DJ Galaxy, entregará comidas a las personas necesitadas a partir de las 4 p.m. a las 7 p.m. mientras duren las reservas. La comida incluye pavo, jamón, puré de papas, relleno, salsa de arándanos, verduras, panecillos, postre y agua embotellada. Si desea solicitar una de estas comidas, envíe un correo electrónico a: VJCPRODUCTIONS@GMAIL.COM