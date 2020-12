El Congreso aprueba el nuevo paquete de estímulo económico por COVID-19

Kunamundo

El proyecto pasa ahora al presidente Trump, para su firma.

WASHINGTON - La Cámara Baja aprobó este lunes el nuevo paquete de estímulo económico por $900,000 millones en una votación de 359 a 53. El paquete se dirige al Senado. El Senado discutirá cuándo aprobarán el proyecto de ley durante la votación no relacionada que están a punto de tomar a las 9:25 p.m.

Los líderes del Congreso de Estados Unidos presentaron este lunes una propuesta de 5,593 páginas que incluye una ley de gasto federal por un importe de $2.3 billones, que englobaría el paquete de estímulo para paliar los efectos de la pandemia en la economía por valor de $900,000 millones.

Medios de comunicación locales indicaron que esta podría ser una de las mayores piezas legislativas jamás consideradas por el Congreso y se espera que sea votada en breve por ambas cámaras, horas después de haber sido presentada.

La propuesta de $2.3 billones contempla fondos para el gobierno federal hasta el final del año fiscal 2021 el próximo septiembre, así como ayuda para frenar el deterioro económico originado por el COVID-19.

El proyecto de ley combina fondos para combatir el coronavirus con apoyo financiero para individuos y negocios. Establecería un pago temporal adicional de 300 dólares semanales para los desempleados y un estímulo directo de 600 dólares para la mayoría de los estadounidenses, junto con una nueva ronda de subsidios para las empresas, los restaurantes y los teatros afectados, al igual que dinero para escuelas, proveedores de servicios de salud e inquilinos que enfrentan deshaucio.

El proyecto de ley de 5.593 páginas -por mucho el más grande de la historia- fue acordado el domingo tras meses de disputas, simulaciones y negociaciones postelectorales que impidieron se concretaran diversas exigencias demócratas conforme se acercaba el final del período de sesiones del Congreso. Biden estaba ansioso de que se llegara a un acuerdo para poder proporcionar ayuda a la gente que sufre e impulsar la economía, aunque fue de menos de la mitad de lo que querían los demócratas en el otoño.

“Este acuerdo no incluye todo lo que quiero, por mucho", dijo el demócrata Jim McGovern, presidente de la Comisión de Normas, una añeja voz en el ala liberal del partido. “Frente a nosotros está una disyuntiva simple. Es acerca de si ayudamos a las familias o no. Es acerca de si ayudamos a los pequeños negocios o no. Es acerca de si impulsamos las prestaciones (de cupones de alimentos) y fortalecemos los programas contra el hambre, o no. Y si ayudamos a los que enfrentan la pérdida de un empleo o no. Para mí, esta no es una decisión difícil".

Mientras tanto, el Senado también se encaminaba a aprobar un proyecto de ley provisional de una semana para evitar un cierre parcial del gobierno a medianoche y darle tiempo a Trump para que firme el amplio proyecto de ley de gastos.

El secretario del Tesoro Steven Mnuchin, un negociador clave, dijo en CNBC el lunes por la mañana que los pagos directos comenzarán a llegar a las cuentas bancarias la próxima semana.

Los demócratas prometieron que habrá más ayuda una vez que Biden asuma la presidencia, pero los republicanos parecían preferir aguardar a ver cómo se desenvuelven las cosas. Por lo pronto, la medida financiaría al gobierno hasta septiembre.

AP.