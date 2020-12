Detienen sujeto en relación con un asesinato en Desert Hot Springs en el 2017

Kunamundo



El Departamento de Policía de Desert Hot Springs arrestó a un sospechoso el martes en relación con un asesinato de 2017 en la ciudad.

No había mucha información disponible sobre el arresto el martes, sin embargo, la policía confirmó que estaba relacionado con el asesinato de Emmanuel Jenkins, de 35 años, que fue asesinado el 15 de junio de 2017, en el área de Cactus Drive y Pierson Boulevard.

El cuerpo de Jenkins fue encontrado muerto frente a un restaurante en la madrugada, pero la policía no reveló de qué murió. La policía confirmó que estaban investigando la muerte como un homicidio.

El sospechoso, un de 22 años, fue arrestado por asesinato en primer grado, pero no ha sido acusado oficialmente por la oficina del fiscal del distrito del condado de Riverside a partir de este escrito.

Según la política de la empresa, no publicaremos la identidad del sospechoso hasta que se le cobre oficialmente por el delito.

Se alienta a cualquier persona con información adicional relacionada con esta investigación a comunicarse con Det Tooth al (760) 329-2904 ext. 352 o Sgt Weigle al (760) 329-2904 ext. 285.