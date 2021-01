Cargos de abuso infantil contra pareja de Desert Hot Springs que abuso sexualmente de un niño de 18 meses

Kunamundo

Un hombre y una mujer acusados de abusar del hijo de 18 meses del hombre en Desert Hot Springs seran juzgados por varios delitos graves, dictaminó un juez hoy.

Michael James Flaherty, de 34 años, de Desert Hot Springs y Cynthia Fuentes, de 24 años, de Coachella fueron arrestados en agosto de 2017.

Después de una audiencia preliminar en el Centro de Justicia Larson en Indio, el juez de la Corte Superior del Condado de Riverside James Hawkins determinó que había pruebas suficientes para que ambos acusados procedieron al juicio.

Wells programó una audiencia post-preliminar para el 2 de febrero.

Ambos acusados permanecen tras las rejas en lugar de 1,5 millones de dólares bajo fianza. Flaherty y Fuentes son acusados de cometer actos sexuales con un niño menor de 10 años, utilizando a un menor para asuntos obscenos, posesión de pornografía infantil y crueldad infantil deliberada, entre otros cargos de delitos graves.

El detective de policía de Desert Hot Springs Christopher Tooth testificó el miércoles que una mujer que Flaherty conoció por una aplicación de citas inicialmente denunció el presunto abuso a Servicios de Protección Infantil y luego a la policía.

Ella dijo a los detectives que Flaherty trató de convencerla de ayudarlo a abusar de su hijo, y supuestamente proporcionó fotografías y videos que pretendían mostrar varios actos de abuso durante varias de sus conversaciones. La investigación finalmente se expandió para incluir a Fuentes, quien presuntamente admitió participar en el abuso en mensajes de texto.

Según la fiscal adjunta de distrito Anne-Marie Lofthouse, tanto Flaherty como Fuentes fueron capturados en una cámara participando en actos sexuales con el niño.

Cuando la mujer le preguntó si estaba asustado de que su hijo recordara el abuso, Flaherty supuestamente dijo que no , citando su creencia de que los niños sólo comienzan a recordar los acontecimientos una vez que alcanzan los 3 años de edad.

En el momento de su arresto en el caso Desert Hot Springs, Flaherty también fue objeto de una investigación pornográfica infantil que comenzó en Canadá por la Real Policía Montada Canadiense, que remitió el caso a investigadores con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, según Lofthouse.

Los investigadores federales finalmente se asociaron con la policía de Desert Hot Springs en el caso.

Flaherty tiene condenas por delitos graves por robo y robo de vehículos. También tiene un caso de violación por forzada por delitos graves no resuelto.

Fuentes no tiene condenas por delitos graves documentados en el condado de Riverside, los registros de la corte muestran.