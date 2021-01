Hombre de Coachella de 20 años desaparecido desde el 19 de enero…

Kunamundo

La familia está pidiendo ayuda de la comunidad para localizar a Guillermo Jacobo, de 20 años, de Coachella, quien está desaparecido desde el 19 de enero. Según su familia, Guillermo fue visto y escuchado por última vez a las 3 a.m. del 19 de enero, llevando a dos amigos a una parada de autobús en Airport Boulevard. "Se le ha muerto el teléfono y no hemos podido comunicarnos con él. No es como si faltara al trabajo o al menos nos diga dónde está", se lee en una publicación de la hermana de Jacobo.